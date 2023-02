Lebara: 15 GB Prepaid Allnet Flat für 9.99 Euro – Lebara hat nach dem Netzwechsel ins Mobilfunk-Netz von O2 die eigenen Tarifpalette neu aufgestellt und setzt mittlerweile vor allem auf Prepaid und dazu auf die neuen Hello! Prepaid Allnet Flat. Fokus liegt dabei auf richtig viel Datenvolumen und zwar in einem Bereich, den es sonst im Prepaid Segement nicht gibt. Das sieht man auch an der aktuellen Aktion. Dabei gibt es bei der HELLO! S Prepaid Allnet Flat satte 15 GB Datenvolumen pro 4 Wochen und das zu einem Preis von 9.99 Euro. Bei anderen Anbietern gibt es für diesen Preis meistens nur 6 oder 6,5 GB Datenvolumen. Die aktuelle Aktion bei Lebara sieht dabei wie folgt aus:

15 GB für 9,99 € / 28 Tage

Prepaid ohne Vertragsbindung

Allnet-Flat Deutschland und SMS-Flat

50 Minuten in 50 Länder

LTE Highspeed Internet und EU Roaming inklusive

Aktionszeitraum: 09.02. – 15.02.

Für die Nutzung des Datenvolumens der Lebara Flat steht das 4G Netz von O2 mir Geschwindigkeiten bis 25 MBit/s zur Verfügung. Mehr Speed gibt es leider nicht, auch 5G ist bisher für die Prepaid Tarife von Lebara nicht frei geschaltet. Dafür wird VoLTE und WIFI Calling unterstützt. Man kann also auch im 4G Netz telefonieren und auch dann Gespräche führen und annehmen, wenn nur WLAN zur verfügung steht.

Die restlichen Tarife bei Lebara sehen dabei wie folgt aus:

HELLO! S Prepaid

6 GB für 9,99 € / 28 Tage

Prepaid ohne Vertragsbindung

Allnet-Flat Deutschland und SMS-Flat

50 Minuten in 50 Länder

LTE Highspeed Internet und EU Roaming inklusive

HELLO! M Prepaid

12 GB für 14,99 € / 28 Tage

Prepaid ohne Vertragsbindung

Allnet-Flat Deutschland und SMS-Flat

50 Minuten in 50 Länder

LTE Highspeed Internet und EU Roaming inklusive

HELLO! L Prepaid

18 GB für 19,99 € / 28 Tage

Prepaid ohne Vertragsbindung

Allnet-Flat Deutschland und SMS-Flat

250 Minuten in 50 Länder

LTE Highspeed Internet und EU Roaming inklusive

HELLO! XXL Prepaid

25 GB für 29,99 € / 28 Tage

Prepaid ohne Vertragsbindung

Allnet-Flat Deutschland und SMS-Flat

1000 Minuten in 50 Länder

LTE Highspeed Internet und EU Roaming inklusive

