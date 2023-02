1&1: Anrufe und SMS in die Türkei und nach Syrien aktuell kostenlos – Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat viele Menschenleben gefordert und auch in Deutschland gibt es viele Angehörige mit Verwandten und Bekannten in der Region. 1&1 hat daher ab sofort und rückwirkend zum 6. Februar die Gespräche und SMS in die Region kostenlos geschaltet um den Kontakt zur Familie und zu Freunden zu ermöglichen. Kunden des Unternehmen telefonieren daher derzeit und noch bis zum 15. Februar nach Syrien und in die Türkei kostenlos.

1&1 schreibt selbst dazu:

Zahlreiche 1&1-Kundinnen und -Kunden haben türkische oder syrische Wurzeln und Familie, Freunde oder Bekannte in der Erdbebenregion, mit denen sie nach dieser Katastrophe so intensiv wie möglich im Austausch stehen möchten. Daher schaltet 1&1 rückwirkend zum 6. Februar 2023 Anrufe und SMS in die Türkei und nach Syrien aus den 1&1-Netzen bis zum 15. Februar 2023 kostenlos. Dies gilt sowohl für Festnetz- als auch für Mobilfunk-Verbindungen.

Wichtig ist dabei auch, dass nicht nur die Festnetz Anschlüsse davon profitieren, sondern auch die mobilen 1&1 Allnet Flat. 1&1 Kunden können also derzeit generell und sowohl mobil als auch mit dem Festnetz kostenlos in die Erdbebenregion telefonieren.