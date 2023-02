OnePlus Nord 3: erste Hinweise auf die technischen Daten – OnePlus hat in dieser Woche eine ganze Reihe an neuer Technik vorgestellt und auch in den kommenden Monaten wird es weiter gehen, denn mit den OnePlus Nord 3 wird die neuste Generation der Mittelklasse-Modelle bei OnePlus erwartet. Inzwischen gibt es auch die ersten Details, was man von den Smartphones erwarten kann, allerdings sind das bisher nur Gerüchte und noch keine wirklichen Leaks oder bestätigte Details.

Die erwarteten technischen Daten der OnePlus Nord 3 Modelle:

6.5″ FHD+ 120Hz Amoled

50MP OIS + 8MP + 2MP

32MP selfie

100W charging

4500mAh or 5000 mAh battery

Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200

Beim Betriebssystem wird OnePlus wohl direkt auf Android 13 setzen.

Für deutsche Nutzer bleibt es wohl aber bei den schlechten Nachrichten hinsichtlich des Verkaufs, denn das Verkaufsverbot von OnePlus bleibt wohl auch in den kommenden Monaten bestehen und das würde bedeuten, dass auch die neuen OnePlus Nord 3 nicht in Deutschland in den Handel kommen werden. Fans müssen sich die Geräte also im Ausland bestellen – ein Marktstart in Deutschland scheint nicht wahrscheinlich.

BILD OnePlus Nord CE 3