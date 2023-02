Faltbares HONOR Magic Vs wird offiziell nach Deutschland kommen – Honor hat das neue HONOR Magic Vs nun offiziell für die internationalen Märkte angekündigt und damit wird das neue faltbare Smartphone auch nach Deutschland kommen. Das Unternehmen hat dabei auch bereits einige Details zur Falttechnik präsentiert und man konnte die Faltung der Modelle mit nur 4 Komponenten ermöglichen. Honor setzt daher beim HONOR Magic Vs auf einen sehr einfachen und leichten Mechanismus, der auch deutlich weniger Fehleranfällig ist als die Lösungen von anderen Herstellern.

Honor schreibt selbst zur Techhnik in den neuen HONOR Magic Vs:

Für das HONOR Magic Vs hat HONOR das herkömmliche Wassertropfen-Scharnier neu gedacht. Das Ergebnis: das erste faltbare Smartphone mit einem sehr leichten, getriebelosen Scharnier, das auf einer einteiligen Gusstechnologie basiert. Statt 94 Scharnierbauteilen benötigt das HONOR Magic Vs lediglich vier Komponenten. Zudem setzt HONOR auf ein für die Luft- und Raumfahrt geeignetes Polymermaterial, das 62% leichter ist als die gängigen verwendeten Metalle. Auch der Rahmen des externen Bildschirms wurde in Leichtbauweise entworfen. Möglich wird dies durch eine Magnesiumlegierung, die 34 % leichter ist als die oft von anderen Herstellern genutzte Aluminiumlegierung. Im gefalteten Zustand ist das neue HONOR Magic Vs nur 12,9 mm dünn und sorgt mit einem Gewicht von 267 für ein unbeschwertes Handling.

In den Vorabtest hielten die Modelle dabei über 400.000 Faltungen stand. Das ist umgerechnet etwa eine Nutzungszeit von mindestens 10 Jahren, die das Scharnier ohne Probleme übersteht.

Konkrete Details zum Marktstart des neuen HONOR Magic Vs gibt es aber leider noch nicht. Es bleibt daher offen, wann genau die neuen Smartphones in Deutschland zu bekommen sein werden und auch, welchen Preise Honor für die Modelle aufrufen wird. Man kann aber davon ausgehen, dass die neuen HONOR Magic Vs mit die teuersten Modelle bei Honor sein werden.