Samsung: Premium-Smartphones sollen Nachfragerückgänge dämpfen – Samsung geht auch für 2023 davon aus, dass der Smartphone Markt eher zurückhaltend bleibt und rechnet nach wie vor mit einem Rückgang der Marktnachfrage in allen Segmenten. Dabei sollen vor allem die Mittelklasse-Smartphones und der Einsteiger-Bereich besonders betroffen sein. Daher setzt das Unternehmen auf die eigenen Premium-Smartphones um den Rückgang auszugleichen. Das würde bedeuten, dass wohl die Verkaufszahlen von Samsung zurück gehen, aber der Gewinn unter dem Strich konstant gehalten werden kann.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den Erwartungen:

Im ersten Quartal wird angesichts anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten ein sequenzieller Rückgang der Marktnachfrage in allen Smartphone-Segmenten erwartet. Das Unternehmen plant, den Verkauf von Flaggschiff-Produkten mit der erfolgreichen Einführung seiner neuen Galaxy S23-Serie zu erweitern, die unter anderem mit einer verbesserten Kamera und Spielfunktionen ausgestattet ist. Samsung wird auch seine Galaxy-Ökosystemprodukte, bestehend aus PCs, Tablets und Wearables, weiter verbessern und sich gleichzeitig auf ein effektives Ressourcenmanagement für eine solide Rentabilität konzentrieren. Im Jahr 2023 geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage auf dem Smartphone-Markt aufgrund anhaltender makroökonomischer Bedingungen schrumpfen wird. Es wird erwartet, dass Modelle für den Massenmarkt am stärksten betroffen sein werden, während die Verbrauchernachfrage nach Premium-Smartphones und -Tablets voraussichtlich relativ solide bleiben wird.

Der Fokus in 2023 wird daher wohl auf dem neuen Galaxy S23 liegen und dann im Laufe des Jahres auch auf der neusten Generation der faltbaren Modelle. Samsung Galaxy Z Fold5 und Z Flip5 werden allerdings wohl weiter keine Massenprodukte werden, sondern im Premium-Bereich und an der oberen Preisrange liegen. Gleichzeitig hat Samsung aber auch keine neuen Smartphone-Serien in Aussicht gestellt. Man scheint also mit dem aktuellen Portfolio zufrieden und das ist schade, denn die Fans hatten auf neue Modelle mit rollbaren Display gehofft (beispielsweise ein Galaxy Z Roll). Das scheint sich nun aber zumindest für 2023 nicht zu bestätigen.

