Samsung Galaxy S23 – So macht man ein Werksreset und lädt die Werkseinstellungen – Samsung setzt bei den Galaxy S23 Modelle wieder auf eine Kombination aus Android als Betriebssystem und One UI als Benutzeroberfläche. Das ist ein stabiles System, dass in der Regel zuverlässig funktioniert und wenig Probleme macht. Ab und an kommt es aber doch vor, dass es zu Fehler oder Schwierigkeiten kommt und vor allem wenn Malware auf den Modellen zu finden ist, lohnt es sich, die Geräte komplett zu löschen und die Werkseinstellungen nochmal neu einzuspielen. Dafür bietet Samsung bei Galaxy S23, dem Galaxy S23+ und auch dem Galaxy S23 ultra mehrere Möglichkeiten an und was genau man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Artikel festgehalten.

WICHTIG: Beim Reset auf Werkseinstellungen werden ALLE Daten auf den Geräte gelöscht. Man sollte also wichtige Dateien sichern und eventuell auch vorher nochmal ein aktuelles Backup machen um die wichtigen Daten später wieder aufspielen zu können.

Ein Werks-Reset (teilweise auch Factory-Reset genannt) ist ratsam, wenn das Smartphone abstürzt oder langsam reagiert. Es ist sozusagen das Zurücksetzen auf Werkseinstellung, folglich werden alle persönlichen Daten – Kontoinformation oder heruntergeladenen Apps – entfernt. Dementsprechend ist es wichtig relevante Daten vorher zu sichern, beispielsweise mit einer Sicherungs-App. Insbesondere bei einem Verkauf des Smartphones ist es angebracht zuvor das Gerät auf Werkseinstellung zu setzen, ansonsten kann der Käufer oder die Käuferin gegebenenfalls noch auf Daten des Verkäufers zugreifen. Beim Samsung Galaxy und Samsung Galaxy gibt es drei Varianten einen Werksreset durchzuführen:

Zurücksetzen über Einstellungen

Zu Beginn geht man in das Menü und wählt „Einstellungen“. Danach geht man auf „Sichern und Zurücksetzen“. In den folgenden Optionen wählt man „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ aus. Drückt man nun auf „Gerät zurücksetzen“ werden die Daten vom Galaxy gelöscht und die Smartphones sind wieder im ursprünglichen Zustand.

Die Recovery-Methode

Diese Methode ist sehr hilfreich, wenn das Smartphone nicht mehr hochfährt, denn es ermöglicht den Reset bei ausgeschalteten Gerät.

Man schaltet das Gerät aus. Danach hält man den neuen „Bixby Button„, den „Power-Button“ und „Volume-Up“ Button so lange gedrückt bis das Samsung Logo erscheint. Mittels Lautstärketasten wählt man „wipe data/factory reset“ und bestätigt mit dem Power-Button. Danach muss man erneut bestätigen. Mittlerweile kann man dieses Menü aber auch per Touch Screen bestätigen. Die Frage, ob alle Daten gelöscht werden sollen, mit „YES“ bestätigen. (Wichtig: die Verbindung zum Google Konto wird NICHT gelöscht – man braucht auch danach noch das Google Passwort). Nach dem Zurücksetzen „reboot system now“ auswählen, damit das Smartphone neu startet.

Zurücksetzen mit einem Code

Eine weitere Möglichkeit bietet sich indem man das Smartphone über einen Code zurücksetzt. Diesbezüglich muss man lediglich *2767*3855# über das Nummernpad eingeben und das Smartphone ist wieder in seinem ursprünglichem Zustand.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

