Xiaomi: hohe Lagerbestände belasten das Unternehmen – In den letzten beiden Jahren waren die Komponenten für Smartphones teilweise sehr knapp und die Unternehmen sind daher dazu über gegangen, Lagerbeständen an wichtigen Komponenten anzulegen um sicherzustellen, neue Smartphones auch problemlos herstellen zu können. Im letzten Jahr ist allerdings die Nachfrage deutlich zurück gegangen und nach wie vor sind die Verkaufszahlen der Smartphones eher niedrig. Daher sitzen viele Hersteller nun auf größeren Lagerbeständen an Smartphone-Komponenten ohne sie nutzen zu können. Analyst Ming-Chi Kuo schreibt, dass allein Xiaomi Lagerbestände für etwa 20 bis 30 Millionen Smartphones hat, die man derzeit nur schwer verwerten kann. Das sind natürlich auch große Summen, die in diesen Beständen gebunden sind und in ein bis zwei Jahren sind diese Technik-Teile durch die schnelle Entwicklung am Markt kaum noch etwas wert.

Kuo schreibt im Original:

Der Komponentenbestand von Xiaomi, der ungefähr 20–30 Millionen Smartphones entspricht, zeigt die stärksten Anzeichen von Überfluss in Bezug auf Prozessoren, wobei MediaTek und Qualcomm die Lieferanten sind.

Xiaomi und die meisten Android-Marken sind aufgrund der schwachen Nachfrage von hohen Lagerbeständen bedroht. Beispielsweise dürfte der weltweite Handybestand von Samsung, der Endprodukte und Komponenten kombiniert, erst im Juni auf ein vernünftiges Niveau sinken.

Anbieter von Android-Komponenten mit starker Verhandlungsmacht können aufgrund der während der Knappheitsphase von 2020–2022 unterzeichneten Lieferverträge überschüssige Bestände an Marken und Agenten/Distributoren weitergeben. Während dies jedoch eine kurzfristige Lösung zur Korrektur der Lagerbestände darstellen kann, können die hohen Lagerbestände bei Marken und Vertretern/Händlern in den nächsten Quartalen zu einer schwachen Nachfrage nach Komponenten führen.

Andere Hersteller dürften ähnliche Probleme haben, wobei es für Samsung oder Apple noch keine konkreten Zahlen für die Lagerbestände gibt. Generell hatten aber alle Unternehmen in diesem Bereich eine ähnliche Bevorratungspolitik und dürften daher insgesamt mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen haben.