Samsung Galaxy S23 Serie: so hoch ist die SAR Belastung – Die Galaxy S23 Smartphones punkte im Vergleich zu den Vorgängern vor allem mit dem Prozessor und der Kamera. Samsung hat in diesen Punkten nachgebessert und bei der Performance deutlich zugelegt. Dies wird auch gerne kommuniziert. Weniger im Fokus stehen andere Werte wie beispielsweise die Strahlenbeastung bei der Nutzung im Mobilfunk-Netz. Diese Daten werden aber natürlich auch erhoben und müssen den gesetzlichen Grenzwerten genügen. In diesem Artikel haben wir die aktuellen SAR Daten zu den Galaxy S23 Modellen zusammengestellt und – kleiner Spoiler – die Modelle sind nicht die strahlungsärmsten Smartphones auf dem Markt. Das ist bei 5G Geräten aber auch nicht zu erwarten. Dennoch kann man die Galaxy S23 bedenkenlos nutzen.

SAR steht für Spezifische Absorptionsrate und ist ein Wert, der angibt, wie viele elektromagnetische Strahlung ein Smartphone abgibt und wie viel Strahlung der Körper daher während eines Gesprächs aufnimmt. Je niedriger dieser Wert ist, um so besser. Der Grenzwert liegt dabei bei 2 Watt pro Kilogramm (W/kg) – darüber sind die Geräte nicht zugelassen. Die Messmethoden sind teilweise etwas unterschiedlich, daher gibt es teilweise unterschiedliche Werte für die EU und darüber hinaus.

Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 0.96 Kopf 1.40 Körper Samsung SM-S916B Galaxy S23+ 0.77 Kopf 1.45 Körper Samsung SM-S911B Galaxy S23 0.96 Kopf 1.30 Körper Die Galaxy S23 liegen damit nicht nur deutlich unter den GRenzwerten, sondern auch unter den Werten der Vorgänger Galaxy S22. Wer also auch eine geringere Belastung Wert legt, sollte besser zu den neueren Smartphones greifen. Eventuell gibt es dieses Jahr auch noch ein Samsung Galaxy S23 FE. Sobald es dazu auch SAR Daten gibt, werden wir diese hier nachtragen.

