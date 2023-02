Xiaomi 13 Serie – ist der Speicher per SD Karte erweiterbar? – Die Xiaomi 13 Modelle bietet bereits relativ viel internen Speicher, aber wer die Modelle intensiv nutzt und vor allem auf Fotos und Videos setzt, wird wohl bald die Grenze des verbauten Speichers erreicht haben. Daher suchen Nutzer auch immer nach Möglichkeiten, den Speicher zu erweitern um im Fall des Falles doch weiter Daten speichern zu können.

Die schlechte Nachricht ist: weder das Xiaomi 13 noch das Xiaomi 13 pro bieten einen erweiterbaren Speicher. Beide Modelle haben KEINEN Slot für eine SD Karte mit an Bord. Auch das Xiaomi 13 lite hat leider keinen Kartenslod für eine Speichererweiterung verbaut. Auch das Xiaomi 13 ultra wird wohl keinen SD Slot bekommen, wenn es tatsächlich nach Europa kommt.

Generell gibt es also KEINE Möglichkeit, den Speicher der Xiaomi Modelle mit Hardware zu erweitern und mit SD Karten oder anderen Erweiterungen mehr Speicher zu bekommen.

Mehr Speicherplatz für die Xiaomi 13

Wer mehr Speicher benötigt, sollte daher von Anfang an auf eine Xiaomi 13 Version mit mehr Speicher greifen. Insgesamt stehen dabei bis zu 512GB interner Speicher zur Verfügung. Damit sollte man in den meisten Fällen relativ gut auskommen. Allerdings sind die 512 GB Versionen auch die teuresten Varianten bei Xiaomi.

Die andere Variante um mehr Speicherplatz zu bekommensind die Clouddienste, die von Google angeboten werden. In der kostenlosen Version bietet das Unternehmen bereits 15 GB externen Speicherplatz in der Cloud an. Auf diese Weise kann man eine Reihe von Bildern, Videos und Dateien extern auslagern und den Speicherplatz bei Xiaomi 13 und 13 pro sparen.

Xiaomi botlängere Zeit auch eine eigene Cloud an, dieser Service wurde aber mittlerweile eingestellt.

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 13