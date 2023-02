Display-Nachfrage auf niedrigsten Niveau seit Jahren – Die Nachfrage nach Komponenten für Smartphones und andere Geräte ist auch Anfang 2023 weiter sehr niedrig. Mediatek hat bereits einen drastischen Rückgang im Januar vermeldet und auch bei den Display scheint es 2023 kein gutes Jahr zu werden. Die Analysten von DSCC gehen von einem Umsatz von nur noch 3,8 Milliarden US Dollar für das gesamt Jahr 2023 aus – das ist nur noch etwa ein Drittel der Umsätze des Vorjahres.

Bei DSCC schreibt man im Original dazu:

Zuerst die schlechte Nachricht. Wir haben die Ausgaben für Display-Ausrüstung für 2023 in der Q1’23-Ausgabe unseres vierteljährlichen Display Capex and Equipment Market Share Report um weitere 13 % auf nur 3,8 Mrd. USD herabgestuft, den niedrigsten Stand seit 2012. Der Rückgang ist auf schwache Endmarktbedingungen zurückzuführen, die den Panelherstellern zu schaffen machen Kapazitätssteigerungen durchzusetzen. Die Display-Nachfrage bleibt schwach, da während COVID zu viel Nachfrage in die Jahre 2020 und 2021 gezogen wird, zusammen mit der Inflation und dem langsameren Wirtschaftswachstum, was die Nachfrage in den Jahren 2022 und 2023 weiter schwächt. Sie können in der Grafik unten sehen, dass die Nachfrage auf Flächenbasis im Vergleich zu unserer Prognose für 2020 im Jahr 2020 um 2 % und im Jahr 2021 um 3 % eingezogen wurde. Dies führte jedoch zu einem Rückgang von 3 % im Jahr 2022 und wird zu einem 8 beitragen % Rückgang im Jahr 2023 gegenüber unserer Prognose für 2020. Es wird bis 2026 dauern, bis die Nachfrage wieder planmäßig ansteigt. Gleichzeitig wurde im Verhältnis zur Nachfrage in den Jahren 2021 und 2022 zu viel Angebot hinzugefügt, was zu einer ungewöhnlich niedrigen Fabrikauslastung führte, wie in einer anderen Abbildung unten gezeigt, und großen Verlusten für die Modulhersteller ab dem zweiten Halbjahr 2022 bis ins Jahr 2023 hinein. Die Nachfrage reagierte nicht auf Rekorde Niedrige Preise und Rezessionssorgen, die die zukünftigen Nachfrageaussichten belasten, treiben die Panelhersteller in die Höhe, so viel sie können. Dies bedeutet, dass sich die Anbieter dedizierter Anzeigegeräte im Jahr 2023 im Wesentlichen im Überlebensmodus befinden. Glücklicherweise bleibt der Markt für Halbleitergeräte stark.