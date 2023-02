Qualcomm Snapdragon X75 Modem: 5G Advanced und Satellitenkommunikation – Qualcomm hat die neusten Generation des eigenen 5G Modems vorgestellt und unter dem Namen Snapdragon X75 werden die Modelle in diesem Jahr in den ersten Topmodelle zum Einsatz kommen. Unter anderem hat das Unternehmen dabei neben dem Preis auch die Größe reduziert, so dass in den Smartphones mit dem X75 mehr Platz für andere Technik bleibt. Bisher gibt es aber leider noch keine Angaben zum Speed, den das neue Model unterstützt.

Die Verbesserungen beim neuen X75 Modem sehen dabei wie folgt aus:

das erste Modem-RF-System bereit für 5G Advanced

Der erste Hardware-Tensorbeschleuniger für künstliche Intelligenz (KI) für 5G mit 2,5-fach verbesserter KI-Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation – die 5G Nutzung soll so besser werden, in dem das Modem sich an die unterschiedlichen Gegebeneheiten von 5G Netzen anpassen kann.

Eine neue Modem-zu-Antennen-Architektur mit dem ersten konvergierten mmWave-Sub6-Transceiver reduziert den Platzbedarf auf der Platine um 25 Prozent und bis zu 20 Prozent weniger Stromverbrauch im Vergleich zur vorherigen Architektur

Erste 10CC-Lösung mit 256 QAM auf 10 Trägern (mmWave)

Erste 5-fache Trägeraggregation (Sub-6 GHz)

Erstes 1024-QAM (sub-6 GHz)

Erstes FDD UL-MIMO (sub-6 GHz)

Daneben unterstützt das neue Modem auch Qualcomm Satellite. Damit sind auch Satellitenverbindungen möglich. Das ist vor allem für die kommenden Android Modelle spannend, denn im Android Bereich fehlen bisher noch Smartphones mit dieser Technik.

Bisher gibt es noch keine direkten Hinweise, wann und in welchen Geräten das neue Snapdragon X75 Model zum Einsatz kommen wird. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass beim Apple iPhone 15 die Modems zum Einsatz kommen werden und dann in einigen weiteren Topmodellen von anderen Herstellern gegen Ende des Jahres.