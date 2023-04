Samsung Galaxy S23: schnelles Laden nicht möglich? So aktiviert man die Option. – Samsung bietet für die Modelle der Galaxy S23 Serie unterschiedliche große Akkus (bis zu 5.000mAh beim Galaxy S23 ultra) an und auch das Aufladen ist unterschiedlich schnell. Die Galaxy S23 und S23+ lassen sich mit bis zu 25 Watt Aufladen, beim Galaxy S23 ultra sind es sogar 45 Watt. Spitzenwerte sind das insgesamt nicht (andere Hersteller bieten hier deutlich schnellere Aufladungen an) und daher ist es besonders ägerlich, wenn selbst diese Werte nicht geschafft werden.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man machen kann, wenn die Galaxy S23 Modelle nur langsam laden und wir man das Schnellladen bei allen Varianten der Samsung Galaxy S23 Serie aktiviert.

Den aktuellen Status des Ladens prüfen

Samsung bietet bei allen Modellen der Galaxy S23 Serie die Möglichkeit zu prüfen, wie derzeit geladen wird. Dazu sollte das Ladgerät abgeschlossen werden und dann kann man im Menü prüfen, wie geladen wird. Den Status kann man sich unter

Einstellungen => Akku und Gerätewartung => Akku

anschauen. Dort wird angegeben, wie schnell und mit welcher Technik die Geräte geladen werden. Sollte dort kein schnelles Laden angebenen sein, lohnt es sich zu prüfen, woran das liegen könnte.

Galaxy S23 Schnellladen aktivieren und Probleme beheben

Sollte das schnelle Laden beim Galaxy S23 nicht funktionieren, ist immer der erste Schritt zu prüfen, ob dies aktiviert ist. Dies kann man unter

Einstellungen=> Akku und Gerätewartung => Akku => Weitere Akkueinstellungen

vornehmen. Dort sollte die Schnellladung aktiviert sein.

Werden die Galaxy S23 trotz der aktivierten schnellen Aufladung nicht schnell geladen, sollte man folgende Punkte laut Samsung prüfen:

Überprüfe auch, ob das USB-Kabel und das USB-Netzteil richtig angeschlossen sind.

Der Akku lädt schneller, wenn das Gerät bzw. sein Bildschirm ausgeschaltet ist.

Wenn die induktive Ladestation über eine interne Lüftung verfügt, ist diese beim induktiven

Schnellladen unter Umständen zu hören. Füge über Routinen eine Routine hinzu, um festzulegen, dass die induktive Schnellladefunktion nach der voreingestellten Zeit automatisch deaktiviert wird. Wenn sich die induktive Schnellladefunktion deaktiviert, werden die Belüftung des Ladegeräts leiser und die LED ausgeschaltet.

HINWEIS Bei der schnellen Aufladung werden die Galaxy S23 warm und können unter Umständen auch pberhitzen. Samsung schreibt dazu: “Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erhitzen. Während des induktiven Ladens oder des Schnellladens fühlt sich das Gerät möglicherweise sehr heiß an. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung des Geräts aus und ist eine normale Begleiterscheinung des Gerätebetriebs. Sollte der Akku sehr heiß werden, dauert das Laden möglicherweise länger oder der Ladevorgang über das Ladegerät wird unterbrochen.“

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

