Galaxy S23 Ultra: kleine Display-Blasen in den Ecken – Die Galaxy S23 Ultra sind die absoluten Premium-Modelle bei der neuen S-Serie von Samsung und daher erwarten die User eine wirklich hohe Qualität. Einigen Verbrauchern ist aber nun aufgefallen, dass im Display in den Ecken sehr kleine Bubbles zu sehen sind. Das fällt wirklich kaum auf, weil die Blase sehr klein sind und sieht aus, als wäre das Display ganz leicht bestoßen, die Blasen befinden sich aber im Display selbst. Ein Fehler des Nutzers kann man daher also ausschließen.

Auf Reddit heißt es dazu:

S23 ULTRA-Anzeigeproblem. Twitter-Nutzer berichten von einer Art Blasenbildung in ihrem S23U in der rechten unteren Ecke. Hat noch jemand das Ding?

Ein anderer Nutzer bestätigt das Problem:

Ebenfalls. Ich muss zugeben, dass du das toll auf dem Foto festgehalten hast. Ich frage mich, ob ich meins bemerken würde, ohne früher ein ähnliches Problem im Internet zu sehen. Berührungstests usw. durchgeführt und alles funktioniert einwandfrei. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, sich um einen Ersatz zu kümmern.

und

Ja, haben das auch an beiden Ecken am unteren Rand des Bildschirms. Beeinträchtigt nicht die Leistung des Bildschirms oder ähnliches.

Das Display ist dadurch auf jeden Fall nicht beeinträchtigt und kann ganz normal genutzt werden. Dazu sieht man die Blasen auch erst wirklich, wenn man ganz genau hinschaut. Im normalen Betrieb fallen sie nicht auf. Daher ist diese Veränderung am Display wohl auch kein Garantiefall. Samsung selbst hat sich auf jeden Fall noch nicht dazu geäußert, es bleibt also abzuwarten, wie das Unternehmen mit diesen Beschädigungen oder zumindest Veränderungen umgehen wird. Möglicherweise weitet sich dieses Problem auch noch aus, wenn im Laufe der Nutzung die Blasen mehr werden oder auch an anderen Stellen auftauchen.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung