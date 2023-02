Xiaomi 13: Anleitung bzw. Benutzerhandbuch wird mitgeliefert – Die Xiaomi 13 Modelle arbeiten mit Android und MIUI 14 als Benutzeroberfläche und daher dürften die meisten Verbraucher kaum Probleme mit den neuen Smartphones haben, denn die Technik und die Steuerung ist aus anderen Android Modellen bekannt. Man findet also auch beim Xiaomi 13 die meisten Funktionen da, wo man es von Vorgängermodellen und andere Android Smartphones her kennt. Die meisten Nutzer werden also ein Handbuch oder eine Anleitung zum Xiaomi 13 gar nicht benötigten.

Erfreukicherweise liegt aber auch bei den Xiaomi 13 Modellen nach Angaben der ersten Händler wieder ein passendes Benutzerhandbuch bei. Man muss also nicht im Internet auf die Suche nach passenden Downloads für die deutsche Anleitung und das Handbuch gehen (wie beispielsweise beim Samsung Galaxy S23 Handbuch), sondern bekommt die Anleitung direkt mit dazu. Der Lieferumfang sieht dabei so aus:

Xiaomi 13 Lieferumfang (Typos im Original)

Bereits beim Xiaomi 12 gab es ein Handbuch direkt mit dazu. Xiaomi orientiert sich also am Vorgänger und setzt es fort, passende Bedienungsanleitungen den Modellen beizulegen. Auf diese Weise grenzt sich das Unternehmen von einigen anderen Herstellern ab, die mittlerweile kaum noch Zubehör in der Box mitliefern und auf eine Anleitung ganz verzichten.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

