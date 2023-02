Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra – VoLTE aktivieren und nutzen – Die Samsung Galaxy S23 Modelle unterstützen in Deutschland alle Netzbereiche und können sowohl mit 4G als auch im 5G Netz alle Anbieter genutzt werden. Gespräche im 4G Netz sind aber in der Regel nur möglich, wenn auch VoLTE (Voice over LTE) aktiviert ist. Falls nicht, wechsel die Galaxy S23 immer zurück ins 2G Netz um Anrufe anzunehmen oder Gespräche zu führen und das bedeutet auch, dass die Datenübertragung (beispielsweise fürs Musik- oder Videostreaming) zusammenbricht. Daher sollte man prüfen, ob bei den eigenen Modellen VoLTE aktiv ist, wenn es in diesem Bereich Probleme gibt. Wie das geht und was man genau dabei beachten sollte

HINWEIS: Bei den meisten Modellen wurde VoLTE mittlerweile auf Automatik umgestellt und es wird eingeschaltet, sobald es benötigt wird. Der Nutzer kann es also nicht mehr steuern. Das trifft leider auch auf die meisten Galaxy S23 Modelle zu, es kann aber dennoch nicht schaden, diese Einstellungen zu prüfen. Bei den Modellen der Enterprise Edition für den Business Bereich sind diese Funktionen meistens generell nicht frei gegeben.

In vielen modernen Geräten sind VoLTE als auch VoWIFI standardmäßig aktiv, so dass man sie ohne weitere Einstellungen nutzen kann. Dennoch kann es nicht schaden zu prüfen, ob die Techniken vorhanden und aktiviert sind.

Die Vorgehensweise ist dabei bei allen Modellen gleich:

Vergewissern Sie sich, dass Ihr spezifisches Xperia Gerätemodell und der Netzwerkanbieter VoLTE unterstützen.

Tippen Sie auf Einstellungen > Verbindungen > Mobile Netzwerke > VoLTE Anrufe

> Tippen Sie auf den Schalter neben VoLTE aktivieren, um die Funktion zu aktivieren. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn VoLTE aktivieren nicht verfügbar ist.

WLAN Telefonie kann man wie folgt aktivieren:

Öffnen Sie die Telefon App Tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü => Einstellungen. Tippen Sie auf Anrufe. Tippen Sie auf WLAN-Telefonie. Wenn diese Option nicht zu sehen ist, wird die Funktion von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt. Sie können bei einigen Mobilfunkanbietern WLAN-Telefonie auch ohne Verbindung zum Mobilfunknetz nutzen.

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Anrufe über WLAN nicht anbietet, können Sie über einen Voice-over-IP-Dienst über WLAN telefonieren.

In der Regel werden VoLTE und VoWIFI auch in der Statusleiste bei den mobilen Verbindungen mit angezeigt, es gibt teilweise extra Symbole dafür.

Rein theoretisch unterstützen die Galaxy S23 auch VoNR bzw. Vo5G – also die Gespräche per 5G – allerdings wird diese Technik bisher von deutschen Netzen noch nicht angeboten.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

