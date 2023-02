Samsung Galaxy S23 , 23+ und S23 ultra – deutsche Anleitung für alle Modelle endlich online – Samsung hatte bereits seit der Vorstellung der Geräte die Anleitung zum Galaxy S23 in englisch zum Download angeboten. Nun hat das Unternehmen auch die deutsche Version veröffentlicht und damit gibt es nun auch die Hinweise zur Bedienung der Modelle in Deutschland. Wer also mit der englischen Version nicht zurecht gekommen ist, kann nun auch auf Deutsch nachlesen, was genau es bei den Geräten zu beachten gilt.

Die Anleitung gilt dabei für folgende Modelle (Galaxy S23, S23+ und S23 ultra):

SM-S911B/DS

SM-S916B/DS

SM-S918B/DS

Wie immer steht die Anleitung als PDF Download zur Verfügung. Der Download selbst ist dabei kostenfrei, leider gibt es keine Möglichkeit, die Anleitung bzw. das Handbuch der neuen Modelle als gedruckte Version zu bestellen. Der Download steht hier zur Verfügung (Software zum Anschauen der PDF Datei wird benötigt):

Folgende Tipps gibt Samsung dabei generell zum Einsatz der Galaxy S23 Reihe:

Halte das Gerät nicht nahe ans Ohr, wenn du die Lautsprecher verwendest (beispielsweise beim

Abspielen von Mediendateien oder beim Telefonieren über die Freisprecheinrichtung).

Abspielen von Mediendateien oder beim Telefonieren über die Freisprecheinrichtung). Setze die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle

aus. Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der

Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern.

aus. Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern. Wenn du das Gerät verwendest, obwohl das Glas oder der Acrylkörper beschädigt ist, besteht

Verletzungsgefahr. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde.

Verletzungsgefahr. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde. Falls Staub oder andere Fremdmaterialien ins Mikrofon, in den Lautsprecher oder in den Empfänger gelangen oder diese Elemente verdeckt werden, kann es sein, dass die Tonausgabe des Geräts leiser wird oder sich einige Funktionen nicht mehr verwenden lassen. Solltest du versuchen, den Staub oder die Fremdmaterialien mit einem spitzen Gegenstand zu entfernen, kann das Gerät beschädigt werden.

In den folgenden Situationen können Verbindungsprobleme und eine Entladung des Akkus auftreten:

– Wenn du metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringst

– Wenn du eine metallhaltige Abdeckung am Gerät anbringst

– Wenn du den Bereich der Antenne des Geräts während der Verwendung bestimmter Funktionen

(z.B. Anrufe oder mobile Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen

abdeckst

– Wenn du metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringst – Wenn du eine metallhaltige Abdeckung am Gerät anbringst – Wenn du den Bereich der Antenne des Geräts während der Verwendung bestimmter Funktionen (z.B. Anrufe oder mobile Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen abdeckst Wenn die Belüftungsöffnung mit Zubehör abgedeckt ist, z.B. mit einer Schutzfolie oder einem

Aufkleber, können bei Anrufen oder der Wiedergabe von Medien unerwünschte Geräusche auftreten.

Aufkleber, können bei Anrufen oder der Wiedergabe von Medien unerwünschte Geräusche auftreten. Decke den Annäherungs-/Lichtsensor nicht mit Zubehör wie Aufklebern oder einem Cover ab. Dies

kann zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.

kann zu einer Fehlfunktion des Sensors führen. Das Licht oben am Gerät kann beim Telefonieren flackern, wenn der Annäherungssensor aktiv ist.

Auf dem Seitenbildschirm können die Farben je nach Blickwinkel anders aussehen. (Galaxy S23 Ultra)

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung