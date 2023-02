Xiaomi 13T – Tests der neuen Modelle sollen bereits begonnen haben – In Deutschland sind die Xiaomi 13 Modelle noch nicht offiziell gestartet, aber Xiaomi arbeitet offensichtlich bereits an einem Nachfolger. Im Laufe des Jahres soll es wieder die Xiaomi 13T Modelle geben, die ein Update bei der Technik für die T-Serie mit sich bringen werden. Das Unternehmen soll die neuen Smartphones auch bereits testen, es wird aber wohl noch etwas dauern, bis die neuen Modelle offiziell auf den Markt kommen werden-

Dazu heißt es aktuell:

Testing of a new Xiaomi device (or series), which is likely the Xiaomi 13T series, has started in various European and Eurasian regions. Expect the launch to happen later this year.