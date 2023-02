6G Netze: Südkorea will bereits 2028 starten – Aktuell läuft weltweit noch der Rollout der 5. Generation der Mobilfunk-Standards für die Datenübertragung (5G). Es wird aber bereits am Nachfolger entwickelt und 2030 soll dann 6G als nächste Technologiestufe zur Verfügung stehen. Südkorea will aber bereits früher starten und mit eigenen Unternehmen bereits 2028 in diesem Technologiebereich starten. Dann sollen auch bereits die ersten 6G Netze in Betrieb genommen werden.

Bei GSMarena schreibt man dazu im Original:

Südkorea kündigte am Montag an, dass es sein eigenes 6G-Netz mit Weltklasse-Technologie, fortschrittlichen softwarebasierten Mobilfunknetzen der nächsten Generation und durch Stärkung seiner Netzlieferketten starten wird. Das teilte das koreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT mit. Die südkoreanische Regierung wird lokale Unternehmen dazu anregen, Materialien, Komponenten und Ausrüstung für die Entwicklung ihres 6G-Netzes herzustellen. Es plant auch, seine Lieferkette zu stärken, um dieses Netzwerk zu unterstützen. Eine Machbarkeitsstudie zur Erforschung der 6G-Kerntechnologie ist bereits im Gange. Das Projekt hat einen Wert von 625,3 Milliarden Won (rund 482,1 Millionen US-Dollar). Mit dieser Initiative zielt Südkorea darauf ab, den Rest der Welt gegenüber der 6G-Technologie zu übertreffen. Südkorea ist Asiens viertgrößte Volkswirtschaft und machte 2022 25,9 % der 5G-Patente aus (auf China entfielen 26,8 %). Die südkoreanische Regierung hofft, dass sie bei 6G-Patenten unter der Konkurrenz über 30 % oder mehr brechen kann.

Aktuell sind vor allem Nokia, Ericsson und Huawei beim Aufbau de 5G Netze aktiv. Südkorea will zukünftig beim Thema 6G stärker mit dabei sein und vom Aufbau der kommenden Netzgeneration mehr profitieren.