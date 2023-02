Honor Magic5 lite: ab 1. März auch in Deutschland – Honor verstärkt das eigene Angebot in der Mittelklasse und bringt mit dem Magic5 lite ein technisch etwas abgerüstet Version der Magic5-Modelle auch nach Deutschland. Die Preise für die neuen Modelle starten dabei bei 369 Euro und man bekommt unter anderem ein 6,67 Zoll OLED Display mit 2400×1080 Pixeln.

Das Unternehmen schreibt zum Display:

Highlight der Neuheit ist das Display. Das 6,67 Zoll große OLED Curved Display des HONOR Magic5 Lite unterstützt eine Auflösung von 2400×1080 Pixeln und stellt bis zu 1,07 Milliarden Farben dar – für lebendige, farbgetreue Bilder mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit. Das in seiner Klasse einzigartige Display des HONOR Magic5 Lite mit seinem verstärkten, fallgeschützten Glas, bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, egal ob bei Filmen, monochromen Dokumenten oder farbstarken Fotos. Durch die besonders schmalen Ränder nimmt der Bildschirm ganze 93 % der Gerätefläche ein. Hervorzuheben ist die schnelle Reaktionsfähigkeit des HONOR Magic5 Lite-Displays, die dem Nutzer besonders beim Gaming schnelle Reflexe ermöglicht. Bei einer Touch-Sampling-Rate von 300 Hz, registriert das Gerät die Eingaben des Benutzers fast augenblicklich. Die Bildschirmaktualisierungsrate von bis zu 120 Hz sorgt für flüssige Animationen und Bildläufe. Das geschwungene HONOR Magic5 Lite liegt besonders komfortabel in der Hand und glänzt mit seinem innovativen Berührungsschutz. Eine spezielle KI-Technologie verhindert versehentliche Eingaben und damit unnötigen Ärger.

Daneben gibt es auch einen großen Akku mit 5.100 mAh. Die Aufladung erfolgt mit bis zu 40 Watt. Es gibt allerdings in der Box nur ein 10 Watt Ladegerät – wer schneller aufladen möchte, muss daher zusätzliche Ausgaben machen. eSIM wird leider nicht unterstützt, aber es gibt 5G und ein Dual-Sim System mit 2 Nano-Simkarten. Die Kamera ist solide und bietet im größten Objektiv 64 MP, die beiden anderen Objektive bringen wohl allerdings kaum etwas für die Bildqualität (64-MP-Hauptkamera (F1.8) + 5-MP-Ultra-Weitwinkel- und Tiefenkamera (F2.2) + 2-MP-Makrokamera (f2.4))

Das HONOR Magic5 Lite ist in drei Farben erhältlich: Titanium Silver, Emerald Green und Midnight Black. Es wird auf dem MWC 2023 in Barcelona offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab dem 01. März 2023 wird das HONOR Magic5 Lite in Deutschland zu einem Preis ab 369,90 Euro (UVP) erhältlich sein. Der Vorverkauf für das Gerät beginnt ab dem 21. Februar.