Nothing rüstet auf Android 13 auf – Das Nothing Phone 1 wird zukünftig auch mit Android 13 laufen, denn die neuste Version des Nothing OS Betriebssystems nutzt Android 13 als Grundlage. Das Unternehmen hat das Update dabei offiziell angekündigt und man kann daher davon ausgehen, dass die meisten Modelle zeitnah auf die neuste Version von Nothing OS upgraden können.

Es kann sich daher lohnen, in den Einstellungen zu prüfen, ob bereits eine neue Version angezeigt wird um diese dann zu installieren. Größer Bugs und Fehler sind bisher bei Nothing OS 1.5 nicht bekannt, aber es kann natürlich dennoch nicht schaden, vor dem Update auf die neue Version der Benutzeroberfläche ein Backup zu machen.

Die Verbesserungen unter Nothing OS 1.5

App-Verbesserungen

Verbesserung der Wetter-App.

Optimierte, benutzerdefinierte Nothing-Benutzeroberfläche der Kamera-App.

Bis zu 50% höhere Ladegeschwindigkeit der App.

Weitere Anpassungen

Neues Glyph-Soundpaket mit mehreren Glyph-Klingeltönen und Benachrichtigungstönen.

Mehr Individualität: Mehr Farbschemata für die Anpassung von Drittanbieter-Apps an Hintergrundbilder.

Anpassung der Sperrbildschirm-Verknüpfung: Schnellere Verknüpfungen für Kamera, Taschenlampe, Gerätesteuerung und Geldbörse.

Einfaches Umschalten der Datennutzung bei Verwendung von Dual-SIM mit dem verbesserten Netzwerk-Schnelleinstellungsfeld.

Neuer QR-Code-Scanner in den Schnelleinstellungen und in der Kamera-App.

Mehrsprachige Unterstützung, die verschiedene Sprachen für verschiedene Apps ermöglicht.

Zwischenablage-Vorschau: Kopierter Text wird in der Zwischenablage in der unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. So kann der Text vor dem Einfügen direkt bearbeitet werden.

Schließen von aktiven Hintergrundanwendungen direkt über die Benachrichtigungszentrale, um Akku zu sparen.

Visuelle Erweiterungen

Neuer Look für die Mediensteuerung inklusive voller Ansicht von Album-Covern und zusätzlicher Steuerelemente für die Musik.

Einfaches Anpassen einzelner Lautstärkeregler ohne Entsperren des Bildschirms (z.B. Musik oder Klingeltöne).

Verbesserter Spielmodus mit weniger ablenkenden Benachrichtigungen und zusätzliches Google Game Dashboard. Das Dashboard unterstützt Screenshots, Bildschirmaufzeichnung, FPS-Anzeige und “Nicht stören“.

Live-Untertitel: Erkennt Sprache auf Ihrem Gerät und generiert automatisch Untertitel.

Sanftere Animationen beim Wechsel zwischen ein- und ausgeschaltetem Display.

Datenschutz-Upgrades

Foto-Auswahl: Auswählen von Fotos, welche man mit bestimmten Apps teilen möchte.

Medienberechtigungen: Gruppieren von Medientypen, die freigegeben werden möchten, z. B. Fotos und Videos, Musik und Audio, Dateien.

Warnungen, wenn eine App auf Ihre Zwischenablage zugreift. Anschließend wird der Verlauf nach einer bestimmten Zeit gelöscht, um unerwünschten Zugriff zu verhindern.

Zusätzliche persönliche Sicherheits-App.

Systemleistung

Erhöhter Hintergrundspeicher: Kürzere Ladezeiten für häufig genutzte Apps.

Neue Selbstreparaturfunktion, die dafür sorgt, dass das Phone (1) wie neu läuft. Durch das Löschen von ungenutztem Cache und abgelaufenen Sicherungen des Systems.

Erhöhte Systemstabilität.

Allgemeine Fehlerbehebungen.

