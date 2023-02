Samsung Galaxy S23: Ladeleistung nur auf Mittelklasse-Niveau – Samsung hat bei der Vorstellung der neuen Galaxy S23 auch die Ladetechnik präsentiert und die normalen Galaxy S23 schaffen dabei nur enttäuschende 25 Watt (bei der Aufladung mit dem Kabel). Andere Hersteller sind da bereits in ganz anderen Dimensionen und lassen die Aufladung mit derzeit bis zu 240 Watt zu. Samsung ist also beim Galaxy S23 mit 25 Watt und auch beim Galaxy S23+ und dem Galaxy S23 Ultra im Vergleich mit anderen Herstellern bereits etwas in Hintertreffen geraten.

Noch problematischer: auch im eigenen Haus gibt es mittlerweile Konkurrenz bei der Ladetechnik. Die neuen Samsung Galaxy A34 und die Galaxy A54 sollen ebenfalls eine Aufladung mit 25 Watt bekommen und das würde bedeuten, dass die teuren Topmodelle in Sache Ladeleistung nicht besser aufgestellt sind als die deutlich günstigeren Modelle der Mittelklasse. Für knapp 1.000 Euro bekommt man beim Galaxy S23 also keine schnellere Aufladung als bei den A-Modelle für teilweise deutlich unter 500 Euro.

Das bedeutet auch, dass man sowohl beim Galaxy S23 als auch bei den neuen Modelle der A-Serie bei guten Bedingungen etwa eine halbe Stunde warten muss, bis der Akku halb voll ist. Für eine komplette Akkuladung werden etwa 1,5 Stunden benötigt. Die Galaxy S23+ und die Galaxy S23 Ultra laden mit 45 Watt etwas schneller (etwa 10 bis 15 Minuten Zeitersparnis für einen kompletten Akku), wirklich schnell ist das Laden aber bei keinem der Modelle.

Generell wäre es gut, wenn Samsung auch das Thema Akku und die Aufladung zukünftig mehr in den Vordergrund stellen würden, denn große Akkus sind eine gute Sache, brauchen aber eben auch mehr Zeit am Ladegerät. Daher sind hohe Wattzahlen sinnvoll um die Akku schnell wieder mit Energie zu versorgen. Vor allem im Premium-Bereich erwarten Verbraucher mittlerweile kurze Ladeintervalle und keine Geräte, die stundenlang am Ladegerät hängen.

