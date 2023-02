Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra – Backup machen und wieder einspielen – Die Samsung Galaxy S23 Modelle arbeiten mit Android 13 und One UI 5.1 und damit an sich mit einer relative stabilen Kombination aus Betriebssystem und Benutzeroberfläche. Fehler sind eher selten, aber dennoch kann es nicht schaden, ein Backup der Daten auf dem Gerät zu haben um diese im Fall von Fehlern und Problemen schnell wieder herstellen zu können. Das gilt vor allem, weil sich auf den Galaxy S23 Modelle erfahrungsgemäß schnelle große Mengen an wichtigen und persönlichen Daten sammeln, deren Wiederherstellung ohne Backup meistens sehr schwierig ist.

In diesem Artikel haben wir daher beschrieben, wie man die Daten auf den Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra – Backup machen und wieder einspielen, das Backup speichert und bei Bedarf auch wieder einspielt.

HINWEIS Bei den Modelle der Galaxy Enterprise Serie kann es teilweise andere Funktionen geben oder nicht den kompletten Zugriff auf alle Optione.

Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra – Backup machen und wieder einspielen

Am 31.03. ist der „Welt Backup Tag“, das es so einen Tag überhaupt gibt, unterstreicht die Wichtigkeit des Themas. Bei Samsung-Smartphones ist bereits ein Backup-Tool vorinstalliert. Somit kann man alle Daten sichern und später wiederherstellen. Es ist ratsam vor dem Backup das Smartphone vollständig zu laden, denn je nach Umfang der Daten kann die Sicherung einige Zeit in Anspruch nehmen. Zur Erstellung des Backups geht man wie folgt vor:

Startet man die App „Datensicherung“ und bestätigt den Benutzerhinweis mit „zustimmen“. Danach tippt man auf „sichern“ und wählt den gewünschten Speicherort für das Backup aus. Zur Wahl stehen der Gerätespeicher, die eingelegte SD-Karte, ein angeschlossener USB-Stick oder ein Computer (wenn das Smartphone angeschlossen ist). Tippt man auf „weiter“ und gelangt zur Übersicht der Daten. Dort sieht man die einzelnen Kategorien und klickt auf die zu speichernden Dateien mit „Ok“. Anschließend klickt man den Button „Sichern“. Das Backup wird daraufhin gestartet. Der Sicherungsprozess kann je nach Anzahl und Größe der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis der Prozess vollständig abgeschlossen ist, schaltet man das Gerät weder aus noch sperrt man es. Sobald das Backup abgeschlossen ist, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Display. Diese Datensicherung kann man später über die gleiche App und den Button „Wiederherstellen“ wieder einspielen.

Samsung Cloud für Backup nutzen

Samsung erlaubt es auch recht einfach, Backups und Sicherungen über die Google Cloud zu speichern. Darüber kann man vorhandenen Sicherungen dann auch wieder einspielen. Das Unternehmen schreibt dabeis elbst zur VVorgehensweise:

Tippe auf dem Einstellungsbildschirm Konten und Sicherung und unter Samsung Cloud die Option Sichern von Daten an.

Tippe die Schalter neben den Elementen an, die gesichert werden sollen, und tippe anschließend Jetzt sichern an.

Tippe OK an. Einige Daten werden nicht gesichert. Tippe auf dem Einstellungsbildschirm Konten und Sicherung und unter Samsung Cloud die Option Sichern von Daten an, um zu überprüfen, welche Daten gesichert

werden. Zum Aufrufen der gesicherten Daten andererGeräte in der Samsung Cloud tippe auf dem

Einstellungsbildschirm Konten und Sicherung → Wiederherstellen von Daten an und wähle das gewünschte Gerät aus.



Mit dieser Vorgehensweise kann man die Dateien auch wieder auf das Gerät zurückspielen. Es wird allerdings viel Traffic verursacht, weil die Daten online übertragen werden. Man sollte daher im besten Fall im WLAN unterwegs sein.

