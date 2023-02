Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra ohne Vertrag – die aktuellen Preise und Deals – Die Samsung Galaxy S23 Modelle sind die Topmodelle des Unternehmens für 2023 und daher wieder so konzipiert, dass sie eine breite Schicht an Käufer ansprechen und vor allem mit guter Technik punkten können. Samsung schreibt selbst zu den verbauten Neuerungen in Galaxy S23, S23+ und dem Galaxy S23 ultra.

Egal ob Content Creator oder Gamer – der Wunsch, das Mögliche beständig zu erweitern erfordert Technologie, die diese Erwartungen bedienen kann.

Qualcomm und Samsung haben mit dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Prozessor die Samsung Galaxy Erfahrung angepasst. Er ist der stärkste und effizienteste bisher in einem Samsung Smartphone verbaute Prozessor und der schnellste aktuell verfügbare11 Snapdragon. Der 5.000 mAh-Akku12 im Galaxy S23 Ultra versorgt eine leistungsfähigere Kamera ohne das Design zu beeinflussen. Mithilfe einer neu designten CPU-Mikroarchitektur wird die Arbeitsgeschwindigkeit der Galaxy S23-Serie im Vergleich zur Galaxy S22-Serie um ca. 30 % gesteigert. Das Aufnehmen beeindruckender Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen erfordert Billionen von Rechenvorgängen pro Sekunde. Aus diesem Grund wurde die effiziente NPU Architektur der Galaxy S22-Modelle um ca. 49 %13 optimiert, sodass sich ausgeglichene Leistungsfähigkeit mit dem KI-Algorithmus verbindet und Nutzer*innen so dabei unterstützt, unglaubliche Fotos und Videos aufnehmen zu können. Eine der wesentlichen Anpassungen der Galaxy S23-Serie ist die GPU, die im Vergleich zur Galaxy S22-Serie um ca. 41 %14 schneller und speziell auf Power User ausgerichtet ist.

Leider sind ist die Galaxy S23 Serie im Vergleich zum Vorjahr auch etwas teurer geworden, aber man kann auch bei den Galaxy S23 Smartphones davon ausgehen, dass die Geräte im Laufe der Zeit immer billiger werden. Wer etwas mehr Zeit hat, zahlt daher wohl auch etwas weniger.

TIPP: Für die Nutzung der Galaxy S23 benötigt man im besten Fall auch bei freien Geräten immer eine Sim Karten. Das kann eine Prepaid Sim oder auch eine kostenlose Freikarte sein, wir empfehlen aber immer Tarife mit viel Datenvolumen um die Stärken der Modelle auch gut nutzen zu können. 10 GB Flat sind daher gut, 20 GB Tarife aber bessere und wer günstige Flat mit unbegrenztem Datenvolumen bekommt, muss sich gar keine Gedanken beim Surfen mehr machen.

Die Samsung Galaxy S23 Serie ist deutlich teurer als die Modelle in den vergangenen Jahren und daher kann es sich lohnen, auch die Preise der Modelle aus den letzten Jahren zu prüfen. Diese sind billiger, bieten aber auch noch solide Technik: Galaxy S22 ohne Vertrag | Galaxy S21 ohne Vertrag

den kompletten Preisvergleich für die Galaxy S23 Serie gibt es hier: IDEALO Preisvergleich* | PreisvergleichDE*

26.02.2023 – Die Galax S23 Modelle sind bei den meisten Anbietern zum Einstiegspreis von 949 Euro zu bekommen. Das entspricht der unverbindlichen Preisempfehlung. Rabatte haben Amazon, Saturn und Mediamarkt bisher noch nicht. Das gilt auch für das Samsung Galaxy S23+ (ab 1199 Euro) und auch für das Ultr-Modell (ab 1399 Euro).

Welche Simkarte benötigt man für die Galaxy S23

Alle Modelle der Samsung Galaxy S23 Serie nutzen die gleiche Konfiguration bei den Sim Karten und das Unternehmen setzt mittlerweile bei den Topmodellen sowohl auf Dual-Sim als auch auf eSIM. Man kann dies Smartphones daher wie folgt betreiben:

Dual-Sim: zweimal Nano-Sim Karte

Dual-Sim: Nano SIm + eSIM

Single eSIM

einfache Nano-Simkarte

Es werden dabei alle Anbieter auf dem deutschen Markt unterstützt. Man kann die Galaxy S23 daher auch mit Prepaid Tarifen und Freikarten nutzen.

Wird 5G bei allen Anbietern unterstützt?

Samsung setzt mittlerweile bei allen Topmodellen auf 5G und daher unterstützen auch alle Modelle der Galaxy S23 Serie die neue Technik. Man kann also sowohl mit dem Galaxy S23, dem Galaxy S23+ und auch dem Samsung Galaxy S23 ultra die 5G Netze in Deutschland nutzen. Dabei werden alle Bänder unterstützt. Man muss sich also keine Gedanken um die Nutzung machen, alle Frequenzbereiche bei allen Netzbetreibern sind verfügbar. Mit einem passenden 5G Tarif kann man daher die Netz nutzen – sofern sie vor Ort bereits ausgebaut sind.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Die Satelliten-Kommunikation unterstützen die Galaxy S23 Modelle dagegen leider bisher nicht. An der Stelle hat Samsung einen kleinen Nachteil im Vergleich zu den iPhone 14 Modellen. Ist kein Mobilfunk-Netz und kein WLAN verfügbar, gibt es daher keine Möglichkeit, Notrufe abzusetzen.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Galaxy S23 Serie

Modell Farben Speicher Preise (UVP) Samsung Galaxy S23 Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 128 GB 949,00 € Samsung Galaxy S23 Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.009,00 € Samsung Galaxy S23+ Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.199,00 € Samsung Galaxy S23+ Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 512 GB 1.319,00 € Samsung Galaxy S23 Ultra Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.399,00 € Samsung Galaxy S23 Ultra Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 512 GB 1.579,00 €

