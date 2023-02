Apple Watch: Farben des Armbandes per Smartwatch steuern – Die Apple Watch bietet jetzt bereits viele Möglichkeiten zu Individualisierung an und zukünftig könnte es noch eine weitere geben: das Armband. Bei PatentlyApple hat man ein Patent entdeckt, das beschreibt, wie man die Farben des Armbandes über die Uhr ansteuert. Das Armband hat dabei 3 elektrochromatische Bereiche, die je nach Ansteuerung verschiedene Farben annehmen können. Auf diese Weise kann man das Armband an das Design des Ziffernblattes anpassen oder auch an die Farben der Kleidung.

Das iPhone wird in dem Zusammenhang nicht erwähnt, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass man auch über gekoppelte Geräte die Farben des Armbandes auf ähnliche Weise steuern kann.

Aktuell scheinen dabei nur 3 Farbbereichen vorgesehen zu sein, später kann es aber durchaus sein, dass weitere Möglichkeiten zu Individualisierung der Armbänder dazu kommen.

Elektrochromatische Ansätze sind bisher vor allem aus andere Bereichen bekannten (Fahrzeugbau oder Wohnungsdesign), aber auch im Bereich der Smartphones und Wearables scheint dieses Technik immer mehr anzukommen. OnePlus hatte beispielsweise ein Konzept gezeigt, das eine elektrochromatische Abdeckung für die Kamera hatte – man konnte so die Kamera komplett verdecken. Leider hat es diese Technik bei OnePlus aber bisher nicht in ein Serienmodell geschafft. Es ist also beim Konzept geblieben.

Bisher ist auch nicht bekannt, wann und ob Apple dieses Patent auch umsetzen wird. Leider ist es oft so, dass die theoretischen Ansätze auf den Patenten nicht die Übergang in die Produktion schaffen, weil es Herstellungsprobleme gibt oder die Technik generell zu teuer ist. Ob es daher die Apple Watch mit schaltbarem Armband geben wird, ist zumindest derzeit noch offen. Apple und auch anderer Hersteller forschen aber auf jeden Fall in diese Richtung.

