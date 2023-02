Samsung Galaxy S23:Screenshot machen und abspeichern – Samsung hat mit One UI 5.1 wieder einige neue Funktionen hinzugefügt und auch Android 13 bringt einige Neuerungen für die Galaxy S23, S23+ und das Galaxy S23 ultra mit. Grundlegende Funktionen wie ein Screenshot werden aber weiter unterstützt und wer bereits mit einem Samsung Smartphone eine Bildschirm-Aufnahme gemacht hat, wird sicher auch beim Galaxy S23 keine größeren Probleme haben. Es gibt aber mittlerweile einige Möglichkeiten, die Inhalte des Bildschirm aufzunehmen – man kann sich also aussuchen, mit welcher Variante man am besten zurecht kommt.

Nachfolgend haben wir die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man beim Galaxy S23 einen Screenshot machen kann und auch, was es unter Umständen zu beachten gibt.

Samsung Galaxy S23:Screenshot machen und abspeichern

Mit einem Screenshot* fotografiert man den aktuellen Bildschirm* ab. Dies ist ein nützliches Feature, wenn man den Punkte-Highscore oder einen Ausschnitt eines interessanten Artikels schnell mit Freunden teilen will. Zudem ist es sehr hilfreich bei Fehlermeldungen, diese können für schnelle Hilfe als Screenshot* dem Technik-Support zugesandt werden. Samsung bietet zwei Standard-Möglichkeiten für das Samsung Galaxy einen Screenshot aufzunehmen.

Per Tastenkombination

Zunächst die entsprechende Seite aufrufen, welche abfotografiert werden soll. Anschließend für etwa zwei Sekunden den „Ein/Aus“-Taste und die die „Leiser“-Taste gleichzeitig drücken. Nachdem der Screenshot erstellt ist, erscheint eine kleine Animation auf dem Bildschirm*. Bei eingeschaltetem Ton ertönt zusätzlich ein Signal. Die Aufnahme ist danach in der Galerie im Ordner „Screenshots“ zu finden.

Per Wischgeste

Den gewünschten Screen öffnen. Danach mit der Handkante nach rechts oder nach links über den Bildschirm* wischen, dabei stets mit dem Bildschirm in Kontakt bleiben. Die Aufnahme ist ebenso in der Galerie einsehbar.

Die Option per Wischgeste muss gegebenenfalls zuvor aktiviert werden. Die Freischaltung kann wie folgt eingerichtet werden:

Über das Menü „Einstellungen“ navigiert man zu „erweiterte Funktionen“. Dort klickt man auf die Rubrik „Screenshot“. Es ist ein Schieberegler zu sehen, dieser muss nach rechts auf „Ein“ gestellt sein. Darunter ist zudem eine bildliche Erläuterung zur Wischgeste zu sehen.

Per Bixby

Man kann auch Bixby anweisen, einen Screenshot zu machen, wenn der Assistent aktiv ist. Dazu reicht folgender Befehl: „Hey Bixby, erstelle einen Screenshot“. Danach erstellt Bixby einen normalen Screenshot vom aktuellen Inhalt des Display.s

Nach dem Speichern findet man die Screenshots in einem extra Ordner. Samsung schreibt selbst dazu:

Sobald du den Screenshot gemacht hast, wird er automatisch im Album „Screenshots“ in der Galerie-App gespeichert. Du kannst den Screenshot dann aus diesem Album in ein beliebiges anderes Album auf deinem Telefon oder Tablet verschieben.

Screenshot mit dem S-Pen (nur Ultra-Variante)

Der S-Pen kann ebenfalls genutzt werden, um einen Screenshot zu machen. Das klappt bei allen Versionen, der S-Pen liegt aber nur Ultra-Modell bei. Dazu sollte man die Funktion Screenshot Notiz als Funktion für den S-Pen speichern. Samsung schreibt selbst dazu:

Screenshot-Notiz: Nimm einen Screenshot auf, um Text oder Zeichnungen darauf einzufügen oder ihn zuzuschneiden. Du kannst auch den aktuellen Inhalt und den ausgeblendeten Inhalt auf einer länglichen Seite wie einer Webseite aufnehmen.

Danach kann man über die Taste am S-Pen einen Screenshot aufnehmen und bearbeiten.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

