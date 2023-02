Xiaomi 13 und 13 pro – welche Sim Karte benötigt man und wie legt man sie ein? – Die Xiaomi 13 Serie unterstützt in Deutschland alle Netzbereiche und kann auch 5G mit hohen Geschwindigkeiten abbilden. Dazu gibt es nun auch bei Xiaomi 13 und 13 pro eine fest verbaute eSIM, so dass man die Tarife auch auf die eSIM laden kann.

Xiaomi schreibt selbst zu den Verbindungen der Xiaomi 13 Serie:

Die Geräte bieten auch Wi-Fi 7-Unterstützung mit Qualcomm® FastConnectTM 7800 Mobile Connectivity System. Die High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link-Technologie des Xiaomi 13 Pro ermöglicht mehrere und gleichzeitige 5-GHz- und 6-GHz-Verbindungen und ist in der Lage, ultrahohe Geschwindigkeiten von bis zu 5,8 Gbit/s zu realisieren, zusammen mit reduzierter Latenz und hervorragender Netzwerkfähigkeit. Xiaomi 13 hingegen verfügt über Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link-Betrieb und ist in der Lage, Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s² zu realisieren Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sind mit dem Batteriemanagementsystem Xiaomi Surge ausgestattet, das den selbst entwickelten Surge-Ladechip von Xiaomi für eine längere Lebensdauer und ein verbessertes Erlebnis nutzt. Ausgestattet mit einem 4.500-mAh-Akku mit der höchsten Energiedichte bei gleicher Leistung hält das Xiaomi 13 problemlos durch den Tag. Es unterstützt auch 67 W kabelgebundenes Turboladen und 50 W kabelloses Turboladen. Unterdessen verfügt das Xiaomi 13 Pro über einen noch größeren 4.820-mAh-Akku mit 120-W-HyperCharge, der in nur 19 Minuten zu 100 % aufgeladen werden kann.³

In dem Artkel wollen wir zeigen, welche Simkarten man benötigt um die schnellen Verbindungen nutzen zu können und wie man sie einlegt.

HINWEIS Man kann die Xiaomi 13 Serie theoretisch mit allen Handykarten in Deutschland nutzen. Auch eine kostenlose Sim oder einen Prepaid Karte kann genutzt werden. Wir empfehlen aber auf jeden Fall genut Datenvolumen (Flat mit 10 GB oder sogar 20 GB oder 50 GB Flat) um alle Funktionen der Geräte nutzen zu können. Unbegrenztes Datenvolumen kann ebenfalls nicht schaden.

Xiaomi 13 und 13 pro – welche Sim Karte benötigt man und wie legt man sie ein?

Die Xiaomi 13 und 13 pro Modell unterstützen Dual Sim und zwar mit zwei Simkarten im Nano-Sim Karten Format oder als Alternative auch per eSIM. Die Konfiguration sieht dabei wie folgt aus:

Nano-SIM

eSIM

Nano-SIM + Nano-SIM

Nano-SIM + eSIM

Dual eSIM ist leider nicht möglich.

Zum Einlegen öffnet man mit den beliegenden Werkzeug den Slot für die Sim Karten am unter Rand. Wichtig ist dabei, dass man das Werkzeug in die Öffnung im Slot drück und nicht in die Öffnung dagegen. Das könnte sonst zu Beschädigungen führen.

Xioami 13 Sim einlegen

eSIM bei Xiaomi 13 mit an Bord

Mit dem Xiaomi 13 gibt es nun auch zum ersten Ma die Topmodelle generell mit eSIM. Deutschland wird dabei komplett unterstützt, man kann also alle eSIM Anbieter in Deutschland für die eSIM nutzen. Auch Prepaid eSIM ist möglich.

Xiaomi 13 lite – Status noch unklar

Um es den Kunden nicht ganz so einfach zu machen hat Xiaomi beim Xiaomi 13 lite die Informationen unterschiedlich gestaltet. Auf der Produktwebseite ist bisher kein Hinweis auf eine eSIM zu finden. Man kann daher eigentlich davon ausgehen, dass die Modelle keine eSIM unterstützten. Auf der eSIM Abfrage von Xiaomi wird das Xiaomi 13 lite aber mit aufgeführt. Dort wird eSIM Support für Deutschland mit angegeben. Bleibt abzuwarten, was nun stimmt.

