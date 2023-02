HTC: Viverse for Business und weitere VR-Lösungen vorgestellt – HTC erweitert die ngebote für die eigene virteulle Plattform und setzt dabei unter anderem auf Business-Lösungen und einer einer 5G-Netzwerkplattform. Tochterunternehmen G-Reigns stellt dazu eine tragbaren private 5G-Technologie (P5G) vor (REIGN CORE S2). Auf diese Weise lassen sich 5G Netzwerke sehr schnell herstellen. Dazu gibt es weitere Neuerungen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

HTC VIVE erweitert sein Portfolio an XR-Lösungen mit neuen Innovationen und Produkten, die Unternehmen dabei unterstützen, das Beste aus der immersiven Technologie herauszuholen. Dazu zählen VIVERSE for Business, eine einfache und intuitive Möglichkeit für Unternehmen, virtuelle Umgebungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit zu gestalten. Darüber hinaus stellt HTC VIVE unter anderem ein neues Update für die VIVE XR Elite for Business, ein neues Mixed-Reality-Gesichtspolster für die VIVE XR Elite, eine neue private 5G-Netzwerklösung von G REIGNS sowie Updates für VIVE Mars CamTrack vor.

„Auf dem diesjährigen MWC werden wir die Grenzen des gesamten XR-Ökosystems mit führenden Produkten für die Erstellung, Bereitstellung und Einbindung verschieben, während wir unseren ‚Privacy-by-Design‘-Ansatz beibehalten“, sagt Cher Wang, Mitbegründerin und Vorsitzende der HTC Corporation. „Mit der Erweiterung von VIVERSE für Unternehmenspartner, der Verbesserung von Mixed Reality für Verbraucher, der Bereitstellung von erstklassigen privaten 5G-Lösungen und vielem mehr demonstriert HTC die Breite und Tiefe unserer Innovation über die Bausteintechnologien hinweg, die schon immer die Grundlage unserer VIVERSE-Vision bildeten.“