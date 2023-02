Arbeitet Samsung an einer eigenen Lösung zur Satelliten-Kommunikation? – Qualcomm hat mit Snapdragon Satellite eine Lösung vorgestellt, mit der das Unternehmen zukünftig Smartphone Hersteller mit Satelliten-Zugang versorgen will. Die neue Technik soll dabei in allen zukünftigen 5G Modems zur Verfügung stehen. Qualcomm schreibt selbst dazu:

Snapdragon Satellite ist die weltweit erste satellitenbasierte bidirektionale Messaging-Lösung für Smartphones. Es bietet eine wirklich globale Abdeckung1 von Pol zu Pol und kann Zwei-Wege-Messaging für Notfälle, SMS-Textnachrichten und andere Messaging-Anwendungen unterstützen – für eine Vielzahl von Zwecken wie Notfälle oder Erholung an abgelegenen, ländlichen und Offshore-Standorten. Die Lösung wird von der Low-Earth-Orbiting (LEO) und voll funktionsfähigen Iridium®-Satellitenkonstellation unterstützt, die Satellitenverbindungen mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz unter Verwendung des wetterfesten L-Band-Spektrums ermöglicht.

Spannend ist allerdings, wer mit Qualcomm zusammenarbeitet um diese Technik in Smartphones zu bringen: Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo und Xiaomi sind dabei genannt. Samsung taucht in dieser Liste nicht mit auf und das kann mehrere Gründe haben:

das Unternehmen wird die neue Technik nicht umsetzen (was aber eher unwahrscheinlich ist) oder

Samsung arbeitet an einer eigenen Lösung für die Kommunikation mit Satelliten und setzt diese dann in den eigene Exynos Chipsätzen um

Die zweite Variante scheint wahrscheinlicher, denn das Unternehmen arbeitet mit einen Chipsätzen und benötigt daher wohl auch eigene Modemtechnik für den Satelliten-Zugang. Tatsächlich hat Samsung auch bereits angekündigt, mit dem Eynos Modem 5300 die Kommunikation mit Satelliten zu unterstützen, daher ist es für Samsung wohl nicht notwendig, auf Snapdragon Satellite zu setzen.