Xiaomi: 300 Watt Aufladung offiziell angekündigt – Bei der Aufladung des Akkus beim Smartphone hat derzeit Realme die Nase vor, denn das Unternehmen hat in einem ersten Geräte eine Aufladung mit 240 Watt verbaut (im Realme GT 3 240 Watt). Xiaomi hat nun aber eine Lösung vorgestellt, die auch diese hohe Wattzahl nochmal toppt. Das Unternehmen setzt auf eine Aufladung mit 300 Watt. Der Akku soll so in nur 5 Minuten komplett aufgeladen sein. Das wäre dann die schnellste Aufladung, die man derzeit in einem Smartphone bekommen kann – wird allerdings auch wieder einen extra Charger voraus setzen, der diese Leistung bereits unterstützt.

Die neue Technik kommt unter der Bezeichnung 300W Hypercharge, allerdings gibt es bisher noch keine Hinweise, in welche Modelle genau Xiaomi die neue Auflade-Form verbauen wird. Man kann aber recht sicher davon ausgehen, dass es in erster Linie die Topmodelle und die Premium-Versionen sein werden, die diese Form der ultra-schnellen Aufladung bekommen werden.

Zum Vergleich: die neuen Xiaomi 13 Modelle laden aktuell mit bis zu 67 Watt per Kabel. Das ist schon recht schnell, im Vergleich zu den angekündigten Ladetechniken wirkt es dann aber doch etwas wenig.