Qualcomm: Grafik-AI komplett für das Smartphone – Künstliche Intelligenz ist derzeit oft noch auf große Rechenleistung angewiesen und daher werden solche Systeme oft in der Cloud genutzt. Dann ist allerdings immer ein Internet-Zugang erforderlich, um auf die Dienste zurückzugreifen.Qualcomm hat nun auf dem MWC 2023 in Barcelona gezeigt, wie man ein AI-System auch komplett auf einem Smartphone laufen lassen kann. Dabei ging es um die Erzeugung von Bildern und in nur wenigen Sekunden hat die künstliche Intelligenz passende Grafiken geliefert.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Foundation-Modelle erobern die Branche der künstlichen Intelligenz (KI) im Sturm. Ein Basismodell ist ein großes neuronales Netzwerk, das mit einer großen Datenmenge in großem Maßstab trainiert wird, was zu einem Modell führt, das mit hoher Leistung an eine Vielzahl nachgelagerter Aufgaben angepasst werden kann. Stable Diffusion, ein sehr beliebtes Basismodell, ist ein generatives Text-zu-Bild-KI-Modell, das in der Lage ist, fotorealistische Bilder bei jeder Texteingabe innerhalb von zehn Sekunden zu erstellen – ziemlich unglaublich. Mit über 1 Milliarde Parametern war Stable Diffusion bisher hauptsächlich darauf beschränkt, in der Cloud zu laufen. … Das Ergebnis dieser Full-Stack-Optimierung ist die Ausführung von Stable Diffusion auf einem Smartphone in weniger als 15 Sekunden für 20 Inferenzschritte, um ein Bild mit 512 x 512 Pixeln zu generieren – dies ist die schnellste Inferenz auf einem Smartphone und vergleichbar mit der Cloud-Latenz. Die Texteingabe durch den Benutzer ist völlig uneingeschränkt.

Bisher ist das aber nur eine Demonstration und wohl nicht nicht direkt für den Einsatz auf dem Smartphone gedacht. Zukünftig könnte diese Technik aber in den Prozessoren von Qualcomm verbaut sein und so Fotos und Aufnahmen noch mehr optimieren. Dazu beschränkt sich der Einsatz natürlich nicht nur auf Grafiken – es könnten auch andere AI Systeme mit dieser Optimierung zukünftig ihren Platz auf einem Smartphone finden.