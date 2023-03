Samsung Galaxy S23: IMEI Nummer ermitteln

Arbeitet Samsung an einer eigenen Lösung zur Satelliten-Kommunikation? – Qualcomm hat mit Snapdragon Satellite eine Lösung vorgestellt, mit der das Unternehmen zukünftig Smartphone Hersteller mit Satelliten-Zugang versorgen will. Die neue Technik soll dabei in allen zukünftigen 5G Modems zur Verfügung stehen. Qualcomm schreibt selbst dazu: Snapdragon Satellite ist die weltweit erste satellitenbasierte bidirektionale Messaging-Lösung für … Weiterlesen