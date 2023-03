Bildschirm geht zu schnell aus – so kann man die Zeit ändern – Handys und Smartphones deaktivieren nach einiger Zeit den Bildschirm und müssen dann in der Regel auch entsperrt werden, wenn man sie wieder nutzen möchte. Das ist eine Sicherheitsfunktion und hat mehrere Hintergründe:

auf diese Weise soll natürlich der Akku entlastet werden, denn das Display ist einer der Hauptverbraucher von Energie im Smartphone und eine Abschaltung des Display spart daher Akkulaufzeit

Dieser Ruhezustand ist auch eine Sicherheitsfunktion und soll verhindern, dass Handys, bei denen der Nutzer vergessen hat sie abzuschalten, einfach so von Dritten genutzt werden können.

Einige Nutzer hätten aber gerne, dass sich der Bildschirm am Handy nicht so schnell abschaltet und das man mehr Zeit hat, die Geräte auch mal nicht zu nutzen, ohne sie wieder aktivieren zu müssen. Die gute Nachricht dabei: alle Smartphones auf dem Markt bieten eine einfache Steuerung des Ruhemodus an und lassen den Nutzer selbst entscheiden, wann der Bildschirm Timeout einsetzen soll und wann nicht. Daher kann man recht einfach selbst bestimmen, wie schnell sich das Handy abschaltet und diese Zeit ganz nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Wir empfehlen aber, diese Zeit aus den oben genannten Gründen nicht zu lange anzusetzen.

Ruhezustand bei Android verlängern

Bei Android Samrtphones findet man die Option um den Ruhezustand zu verändern generell im Bereich Anzeige oder Display (je nach Hersteller). Dort gibt es in der Regel die Option “Display automatisch ausschalten” (Pixel), Displaysperre, Ruhezustand oder auch Bildschirm-Timeout, die alle in ein mehr oder weniger gleiches Menü führen, in dem man die Bildschirmsperre auf 15 Sekunden bis 30 Minuten einstellen kann. Je nach Typ des Smartphones können die Werte variieren.

Android bietet in neueren Versionen auch die Möglichkeit, die Kamera nach Aufmerksamkeit scannen zu lassen. So lange dann jemand auf den Bildschirm schaut, wird das Display nie inaktiv geschaltet (Aufmerksamkeitserkennung).

Bildschirm Timeout Zeitraum bei Google Pixel 7

Handy Bildschirm beim iPhone länger an lassen

Auch das iPhone bietet die Möglichkeit, den Ruhezustand zu verändern und die Handys länger aktiv zu lassen. Die entsprechende Option findet man unter „Anzeige und Helligkeit“ => „Automatische Sperre“. Dort kann entweder ein Zeit eingestellt werden, wann der Bildschirm inaktiv wird oder man kann diese Funktion auch ganz abschalten.

Bildschirm Timeout bei Samsung Handys anpassen

Samsung hat unter One UI noch andere Funktionen, mit denen man den Handybildschirm länger aktiv halten kann. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die maximale Zeitspanne bis zum automatischen Ausschalten des Bildschirms beträgt 10 Min. Das Deaktivieren der Funktion ist nicht vorgesehen. Das Display verbraucht mit Abstand am meisten Strom. Der Bildschirm-Timeout schont also deinen Akku. Bei Spiele- und Streaming-Apps bleibt das Display dauerhaft eingeschaltet. Hier musst du die Einstellungen nicht extra anpassen.

Die Zeitpsanne einstellen, wenn das Handy inaktiv wird:

Einstellungen → Anzeige → Bildschirm-Timeout → Eine Auswahl von 15 Sek bis 10 Min ist möglich.

Darüber hinaus kann man auch festlegen, wann die Sperre aktiv wird und man das Gerät wieder entsperren muss:

Einstellungen → Sperrbildschirm → Sichere Sperreinstellung → Eingabe der Sperrmethode → Automatische Sperre beim ausgeschalteten Bildschirm → Eine Auswahl von Sofort bis 30 Min ist möglich.

Video: Handy-Bildschirm länger aktiv halten

