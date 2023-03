Xiaomi 13 und 13 pro mit Vertrag und Allnet Flat – die besten Deals und Angebote – Seit März 2023 bietet Xiaomi die Xiaomi 13 und 13 pro Modelle auch in Deutschland an und dazu gibt es auch ein Xiaomi 13 lite, das aber eine andere technische Plattform nutzt und daher bis auf den Namen wenig mit den anderen Xiaomi Modellen zu tun hat. Highlight bei Xiaomi 13 und 13 pro ist dabei der neue Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, der richtig viel Power liefert.

Xiaomi schreibt selbst zur Technik in den neuen Modellen:

Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro werden beide von der führenden mobilen Plattform Snapdragon®️ 8 Gen 2 angetrieben, mit optimierter Grafikverarbeitung durch eine Verbesserung der GPU-Leistung und der Energieeffizienz um 42 % bzw. 49 % im Vergleich zur vorherigen Generation, während die CPU-Leistung und die Energieeffizienz um 37 % bzw. 47 % verbessert wurden. Diese starke Leistung garantiert Leichtigkeit und Geschwindigkeit bei der Bewältigung von Aufgaben wie rechenintensive Fotografie, Echtzeit-KI und Spiele, während die tägliche Akkulaufzeit verlängert wird. Die Geräte bieten außerdem Wi-Fi 7 Unterstützung mit Qualcomm® FastConnectTM 7800 Mobile Connectivity System. Die High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link-Technologie des Xiaomi 13 Pro ermöglicht mehrere und gleichzeitige 5 GHz- und 6 GHz-Verbindungen und ist in der Lage, ultrahohe Geschwindigkeiten von bis zu 5,8 Gbps zu realisieren, zusammen mit reduzierten Latenzzeiten und großer Netzwerkfähigkeit. Das Xiaomi 13 hingegen verfügt über den Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link-Betrieb und ist in der Lage, Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps zu realisieren

Bei den Preisen starten die normalen Modelle ab 999 Euro. Die Xiaomi 13 sind damit auch bei den Premium-Modellen angekommen und keine wirklich preiswerten Topmodelle mehr. Wer etwas sparen möchte, sollte sich die Xiaomi 12T Modelle aus dem Vorjahr anschauen. Diese sind mittlerweile sehr günstig zu bekommen: Xiaomi 12T mit Vertrag

TIPP: Die Xiaomi 13 Serie unterstützt generell 5G und daher kann es sich lohnen, beim Handyvertrag direkt auf 5G Tarife zu setzen. Dazu sind die Modelle vor allem dann sinnvoll einzusetzen, wenn man sie mobil im Internet nutzen kann. Daher lohnen sich durchaus Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer nicht ganz so viel Surfen möchte, kann auch auf günstigere Handy Flat mit 10 GB oder auf 20 GB Flat und weniger zurückgreifen, kommt dann aber möglicherweise schneller an die Drosselgrenze. Ist unklar, wie viel Datenvolumen man braucht, kann eine Prepaid Allnet Flat sinnvoll sein (geht auch per Prepaid Freikarte).

Die Xiaomi 13 Modelle sind damit preislich auf dem Niveau der anderen Topmodelle angekommen. Die Xiaomi 13 mit Vertrag sind ebenso teuer wie beispielsweise die Galaxy S23 mit Vertrag oder das iPhone 14 mit Vertrag.

Welche Sim Karte benötigt man für Xiaomi 13 und 13 pro?

Die Xiaomi 13 Modelle setzen wieder wie die Vorgänger auf Nano-Simkarten und das ist mittlerweile bei den meisten Modellen im Premium-Bereich Standard. Dazu gibt es Dual Sim, so dass man auch zwei Tarife bzw. Flatrates parallel im Handy nutzen kann (allerdings nicht gleichzeitig).

Neu ist dagegen, dass die Xiaomi 13 auch komplett eSIM unterstützen. Bisher hatte sich Xiaomi da eher zurück gehalten, aber mit der 13er Serie bekommen alle Modelle auch eSIM. Allerdings ist nur eine Single eSIM verbaut. Es gibt also maximal einen eSIM Tarif, wer eine weitere Flat einsetzen möchte, braucht auf jeden Fall eine Plastik Sim Karte (im Nano Sim Format).

Nano Sim werden mittlerweile von allen Anbietern in Deutschland angeboten, daher sollte dies kein Problem sein.

Gibt es 5G bei Xiaomi 13 und 13 pro?

Sowohl Xiaomi 13 als auch Xioami 13 pro haben das Snapdragon® X70 5G Modem verbaut und haben damit Zugriff auf alle 5G Netzbereiche. Man kann mit der Xiaomi 13 Serie daher alle 5G Handyverträge und Tarife in Deutschland ohne Probleme nutzen.

Dabei werden folgende Bänder von der internationalen Version unterstützt:

5G: Supports NSA + SA

Bands: 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66

4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48

3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

Man kann daher alle 5G Angebote in Deutschland ohne Probleme nutzen und hat sowohl im Telekom Netz als auch bei Vodafone und O2 volle 5G Unterstützung. Allerdings haben natürlich weiterhin nicht alle Handy Flat in Deutschland 5G Zugang. Viele Discount-Angebote müssen weiter auf diese Technik verzichten und dann nützt auch ein 5G Smartphone wie die Xiaomi 13 Serie wenig, denn man hat aufgrund der Einschränkungen beim Tarif keinen Zugriff auf 5G. Stattdessen wird dann in diesem Fall das LTE/4G Netz genutzt das natürlich auch vom Xiaomi 13 unterstützt wird.

Neben dem Tarif ist für die 5G Nutzung natürlich auch ein passendes 5G Netz notwendig. In den letzten Monaten haben die drei großen Netzbetreiber dabei deutlich zugelegt und vor allem die Telekom erreicht mittlerweile eine fast flächendeckenden Ausbau mit der neuen 5G Technik. Im D1 Netz der Telekom bekommt man derzeit also mit einer sehr hohen Chance tatsächlich bereits 5G, wenn man einen entsprechenden Tarif gebucht hat. Vodafone und O2 werden aber sicher zeitnah auch weiter ausbauen und höhere Versorgungsgrade mit der neuen Technik erreichen.

