Xiaomi 14 könnte eher kommen – Aktuell sind gerade die Xiaomi 13 Modelle international gestartet, da gibt es bereits Hinweise auf den Nachfolger. Konkret wird erwartet, dass es Xiaomi in 2023 besonders eilig hat und die Xiaomi 14 Serie (wohl wieder mit Xiaomi 14 und Xiaomi 14 pro) in diesem Jahr eher auf den Markt kommt. Normalerweise startet Xiaomi die Modelle immer am Ende des Jahres.2023 soll aber der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor bereits im Oktober verfügbar sein und das könnte dann auch einen frühen Start der Xiaomi 14 ermöglichen.

Bei Gizchina heißt es dazu:

Gerüchten zufolge wird der Snapdragon 8 Gen 3 früher eintreffen als der Snapdragon 8 Gen 2. Der nächste Flaggschiff-Chip von Qualcomm wird auf dem 4-nm-Knoten von TSMC hergestellt. Das Startdatum der kommenden Xiaomi 14-Serie von Xiaomi sowie der Flaggschiff-Chipsatz sind jetzt dank eines neuen Lecks bekannt. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass der Flaggschiff-Prozessor der nächsten Generation von Qualcomm, der Snapdragon 8 Gen 3, früher als normal auf den Markt kommen würde. Ein zweiter Leak aus anderer Quelle hat nun ein genaueres Release-Datum für das SoC verraten. Dieselbe Quelle hat auch Informationen über das kommende Flaggschiff von Xiaomi, die Xiaomi 14-Serie, veröffentlicht. WhyLab hat bekannt gegeben, dass Qualcomm plant, den Snapdragon 8 Gen 3 im Oktober vorzustellen. Dies bestätigt frühere Vorhersagen, dass der Prozessor einige Wochen früher starten würde als der Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi hat diese Umstellung bisher noch nicht bestätigt. Dazu stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob sich ein Xiaomi 13T Update noch lohnt, wenn wenige Wochen später bereits die 14er Modelle auf den Markt kommen. Es könnte also in diesem Jahr eine größere Umstellung beim Lineup der Topmodelle von Xiaomi anstehen. Bleibt abzuwarten, was sich davon bestätigen wird.

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 13