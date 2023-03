Mailbox geht sofort ran – so behebt man das Problem – Die Mailbox ist ein wichtiges Feature bei Handys und Handyverträgen, aber natürlich nur dann, wenn die Mailbox auch korrekt arbeitet. Einige Nutzer berichten dabei davon, dass die Mailbox direkt an jeden Anruf heran geht und damit dem Angerufenen gar keine Chance lässt, auf einen Anruf zu reagieren. Das ist natürlich in der Regel nicht der Sinn einer Mailbox und sorgt daher für Ärger.

So fragt ein Nutzer bei GuteFrage:

Was bedeutet es wenn die Mailbox direkt ran geht? Was bedeutet es. wenn ich jemanden anrufe und direkt ohne “piepen” dieses “Hallo, hier ist die Mailbox von ….” kommt? Ja, ich habe Empfang. Kann es daran liegen dass diese Person ihr Handy aus hat/Akku leer ist?

Und im Vodafone Forum heißt es dazu:

Hallo , meine Frau hat grade auf meinem Handy angerufen. Nachdem ich aufgelegt habe, geht jetzt immer gleich die Mailbox ran, wenn mich jemand anruft !? Ich kann das Problem nicht finden…. auch ##002# und ##004# helfen nicht ….

Welche Einstellung könnte die eingehenden Anrufe blockieren ?

Handy Samsung Galaxy S8+

Generell geht die Mailbox in einigen Fälle immer sofort an einen Anruf, wenn das Handy des Angerufenen nicht erreichbar ist. Das kann beispielsweise der Fall sein wenn:

das Handy abgeschaltet ist, keinen Akku mehr hat und generell kein Netz hat,

das Handy im Flugmodus ist oder so eingestellt, dass keine Störungen zugelassen sind,

die Mailbox so konfiguriert ist, dass sie immer alle Anrufe sofort annimmt

Falls die Mailbox auch in anderen Fällen sofort die Anrufe annimmt, ist eventuell etwas falsch eingestellt und wie man das behebt haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Mailbox geht sofort ran – so behebt man das Problem

Generell kann man mit dem Steuercode *#61# abfragen, wie die Zeit bis zur Aktivierung der Mailbox derzeit eingestellt ist. Sollte die Zeit dort zu kurz eingestellt sein, kann man sie mit diesen Befehlen wieder auf eine längere Zeit setzen.

Die Zeit der Mailbox kann man je nach Netz wie folgt einstellen:

Telekom **61*3311**Gewünschtes Zeitintervall als Ziffer#

**61*3311**Gewünschtes Zeitintervall als Ziffer# Vodafone **61*5500**Gewünschtes Zeitintervall als Ziffer#

**61*5500**Gewünschtes Zeitintervall als Ziffer# O₂ **61*333**Gewünschtes Zeitintervall als Ziffer#

Dazu kann es sein, dass eine Rufumleitung so eingestellt ist, dass die Mailbox immer heran geht. Dies kann man wie folgt beheben:

alle Rufumleitungen abschalten per ##002#

die normale Rufumleitung (wenn niemand abhebt) wieder aktivieren: *61#

Danach sollte die Mailbox nur noch dann Anrufe entgegen nehmen, wenn niemand auf den Anruf reagiert.

