Faltbare Smartphones auf dem Vormarsch: 37 Modelle von 10 Marken 2023 erwartet – 2023 wird sich die Produktpalette im Bereich der faltbaren Smartphones deutlich erweitern und die erwarteten Samsung Galaxy Z Fold5 und das Z Flip5 werden einige Konkurrenz bekommen. Beispielsweise wird in diesem Jahr auch Google das eigene Pixel Fold starten und auch OnePlus will mit einem eigenen faltbaren Smartphone (wohl dem OnePlus V Fold) starten. Insgesamt werden 37 unterschiedliche Modelle von 10 Marken für dieses Jahr erwartet. Damit hat sich die Modellpalette im Vergleich zu 2022 fast verdoppelt.

Bei DSCC schreibt man dazu:

Während 19 verschiedene faltbare Smartphone-Modelle im Jahr 2022 von sieben verschiedenen Marken ausgeliefert wurden. Im Jahr 2023 erwartet DSCC, dass mindestens 37 verschiedene Modelle von 10 verschiedenen Marken ausgeliefert werden, wobei Google, OnePlus und Tecno in den Mix eintreten, da Marken versuchen, dem stagnierenden Smartphone-Markt neues Leben einzuhauchen. Mindestens 16 verschiedene Clamshell-Modelle werden zusammen mit mindestens 20 verschiedenen einklappbaren (buchartigen) Modellen und einem neuen ausklappbaren Modell erwartet. Während sich der Markt für faltbare Smartphones aufheizt, meldet DSCC Verzögerungen bei faltbaren Notebooks, wobei eine Reihe von Modellen, die im vierten Quartal 23 erwartet werden, aufgrund des schwachen IT-Marktes in diesem Jahr auf 2024 verschoben werden.

Apple wird sich allerdings wohl nicht in diese Auswahl mit einreihen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an faltbaren Lösungen, aber diese werden wohl noch nicht 2023 auf den Markt kommen. Ein Apple iPhone Fold werden wir also 2023 noch nicht sehen.

Leider muss man aber auch festhalten, dass die 37 faltbaren Modelle wohl nicht alle für den deutschen Markt zur Verfügung stehen werden. OnePlus und OPPO liefern weiter keine Modelle für Deutschland und einige Topmodelle von Honor und Vivo werden wohl nur in China zu bekommen sein. In Deutschland werden es daher weniger als 37 neue faltbare Smartphones in diesem Jahr werden.