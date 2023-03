“Kein Anschluss unter dieser Nummer” – so hilft man sich bei dieser Meldung – Bei Anrufen geht ab und an auch etwas schief und dann gibt es die unterschiedlichsten Fehlermeldungen, die man bekommt. Oft hört man nach dem Wählen beispielsweise die Meldung “Kein Anschluss unter dieser Nummer” und viele Nutzer sind sich dann nicht ganz sicher, was dahinter steckt oder wo genau das Problem liegt.

Je nach Netz und Anbieter fällt diese Meldung dabei unterschiedlich aus:

„Kein Anschluss unter dieser Nummer“

„Keine Verbindung unter dieser Telefonnummer“

Die Meldung tritt dabei recht unabhängig davon aus, ob man aus dem Festnetz anruft oder per Handy oder Smartphone.

Generell ist dies eine normale Fehlermeldung im Telefon-Netz und deutet darauf hin, dass die gewählte Rufnummer nicht vergeben ist. Es handelt sich also um keine kurzfristige Fehlermeldung und es ist auch kein Hinweis, dass ein Teilnehmer gerade nicht erreichbar ist, sondern der Fehler zeigt auf, dass die Rufnummer generell nicht bekannt ist.

Wer also die Ansage “Kein Anschluss unter dieser Nummer” bekommt, sollte prüfen, ob die gewählte Rufnummer korrekt ist. Eventuell fehlt eine Ziffer oder es ist ein Zahlendreher in der Rufnummer. Der Fehler kann auch auftreten, wenn man eine falsche Vorwahl nutzt oder bei Auslandsanrufen vergisst, die jeweilige Landesvorwahl vorzuwählen.

Störungen mit dieser Fehlermeldung

Ab und an kann es leider auch vorkommen, dass technische Probleme zur Meldung “Kein Anschluss unter dieser Nummer” führten. Das ist eher selten, kommt aber leider vor.

Im Telekom Forum schreibt beispielsweise ein Mitarbeiter zu dieser Fehlermeldung:

Die entsprechende Störungsmeldung ging am 17. Mai gegen Nachmittag bei den Kollegen ein. Ein Netztechniker wurde sofort damit beauftragt den Port zu überprüfen. Er stellte dabei fest, dass eben jene Portkarte einen Defekt aufweist. Die Baugruppe wurde direkt bestellt und sollte heute oder morgen im Laufe des Tages getauscht werden. Sieht also alles ganz gut aus und die Störung sollte, wenn sie es nicht schon ist, recht bald behoben sein. Wir sind natürlich weiterhin für Sie da.

Falls die eigene Rufnummer diese Meldung aufweist, kann es sich also auch um eine Störung bzw. eine Fehler handeln und man sollte sich mit dem eigenen Anbieter in Vebrindung setzen um dies beheben zu lassen.

