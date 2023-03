Apple dominiert den Wearables Markt deutlich – Auch im Bereich der Wearables war 2022 kein gutes Jahr. Die Analysten von IDC gehen insgesamt von einem Rückgang der Verkaufszahlen um insgesamt 7,7 Prozent weltweit aus. Das betrifft alle größeren Hersteller, bei einigen Marken liegt der Einbruch bei den Verkaufszahlen 2022 sogar noch deutlich höher.

Bei IDC schreibt man dazu:

Laut neuen Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Lieferungen von Wearables im vierten Quartal 2022 (4Q22) gegenüber dem Vorjahr um 18,9 % auf 138,7 Millionen Einheiten zurück. Die Auslieferungen für das Gesamtjahr 2022 gingen im Vergleich zu 2021 um 7,7 % zurück und markierten das erste Jahr mit einem Rückgang für die Kategorie aufgrund schwieriger makroökonomischer Bedingungen und schwieriger Vergleiche mit den starken Ergebnissen von 2021. Trotz des Rückgangs wurden im Jahr 2022 insgesamt 492,1 Millionen Einheiten ausgeliefert lagen deutlich über dem Niveau von 2020 und 2019. … Unter den verschiedenen Produkttypen wuchsen Smartwatches im Jahr 2022 um 9,4 % und erreichten mit Apple an der Spitze ein Allzeithoch von 148,6 Millionen Einheiten. Huawei und Samsung eroberten die zweite und dritte Position im Smartwatch-Teilmarkt, während Nexxbase und Fire-Boltt aus Indien die globalen Top 5 dank ihrer wertorientierten Produkte, die in Indien verkauft werden, abrundeten. Hearables, die größte Kategorie von Wearables, gingen um fast 10 % zurück, da 2021 harte Jahresvergleiche lieferte, während Armbänder, die drittgrößte Kategorie, aufgrund der Konkurrenz durch Smartwatches ebenfalls weiterhin einen Rückgang der Auslieferungen verzeichneten.

Apple ist auch von diesem Rückgang betroffen, kann aber dennoch weiter die absolute Spitzenposition in diesem Segment einnehmen. Die Apple Watch kommt weiter gut an und Apple konnte damit 146 Millionen Stück in 2022 verkaufen (um Vorjahr waren es aber 15 Millionen Einheiten mehr gewesen). Der Marktanteil von Apple beträgt in diesem Segement damit 29,7 Prozent und damit hat Apple mehr Marktanteile wie die anderen Unternehmen in den Top5 zusammen.

Die Zahlen von IDC im Detail

Top 5 Wearable Device Companies by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, 2022 (shipments in millions)

Company 2022 Shipments 2022 Market Share 2021 Shipments 2021 Market Share Year-Over-Year Growth 1. Apple 146.3 29.7% 161.8 30.3% -9.6% 2. Samsung 43.1 8.8% 48.2 9.0% -10.7% 3. Xiaomi 34.7 7.1% 54.2 10.2% -35.9% 4. Huawei 33.3 6.8% 42.7 8.0% -21.9% 5. Imagine Marketing 29.3 6.0% 26.8 5.0% 9.3% Others 205.3 41.7% 199.7 37.4% 2.8% Total 492.1 100.0% 533.4 100.0% -7.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, March 7, 2023

Weitere Artikel rund um die Apple Watch

Mehr Artikel rund um Apple