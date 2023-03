Xiaomi 13 ohne Vertrag – lohnt sich der Preis bereits oder soll man lieber warten? – Das Xiaomi 13 ist seit dem 8. März offiziell auch in Deutschland im Handel und die Preise starten ab 999 Euro für die billigste Version der Modelle. Damit liegt Xiaomi auf Augenhöhe mit Samsung und Apple – einen wirklichen Preisvorteil gibt es bei der Xiaomi 13 Serie im Vergleich mit den anderen Herstellern nicht mehr.

Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Preise der Xiaomi 13 Modelle wohl recht schnell sinken werden. Das war jedes Jahr zu beobachten und in diesem Jahr ist der Druck auf die Hersteller noch höher, weil die Nachfrage deutlich nachgelassen hat. Für Kunden stellt sich daher die Frage, ob man die neuen Xiaomi 13 Modelle bereits kaufen sollte oder ob es sich lohnt zu warten, bis die Preise etwas gesunken sind.

Die unverbindliche Preisempfehlung zum Xiaomi 13 ohne Vertrag

Die Startpreise für die neue Serie sehen wie folgt aus:

Das Xiaomi 13 Pro wird in den Farben Ceramic Black und Ceramic White in der Speichervariante 12 GB + 256 GB erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.299,90 €.

Das Xiaomi 13 wird in den Farben Black, White und Flora Green in der Speichervariante 8 GB + 256 GB erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 999,90 €.

Das Xiaomi 13 Lite wird in den Farben Blue, Pink und Black in der Speichervariante 8 GB + 128 GB erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 499,90 €.

Das Xiaomi 13 lite nutzt allerdings eine andere technische Basis und gehört daher nur vom Namen her zur Xiaomi 13 Serie.

Wie wird sich der Preis für Xiaomi 13 und Xiaomi 13 entwickeln?

Bei der Frage, ob sich ein Kauf bereits lohnt, sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Xiaomi 13 in China bereits seit einiger Zeit verfügbar sind. Man bekommt also zwar in Deutschland die Modelle ganz neu, wirklich absolute Neuheiten sind sie aber nicht.

Bei Idealo geht man davon aus, dass die Preise für die Xiaomi 13 sehr schnell unter 700 Euro sinken werden. Bereits nach 3 Monaten soll diese Marke erreicht sein. Das Xiaomi 13 pro soll dann auch bereits bei knapp 1.000 Euro liegen.

Xiaomi 13 und Preisentwicklung @idealo

Bereits nach einem Monat kann man bei dem Xiaomi 13 nach dieser Prognose um die 100 Euro sparen. Nach 3 Monaten beträgt dann die Ersparnis bereits etwa 300 Euro. Das macht dann preislich schon einen deutlichen Unterschied und preisbewusste Kunden sollten daher noch einige Zeit warten, bis sie zuschlagen. Dann gibt es die gleiche Technik deutlich billiger. Man kann dazu auch davon ausgehen, dass die Preise der Xiaomi 13 mit Vertrag in vergleichbaren Umfang sinken werden. Das würde etwa 10 bis 15 Euro weniger pro Monat bedeuten, wenn man die neuen Smartphones mit Handyvertrag holt.

Welche Sim Karte benötigt man für Xiaomi 13 und 13 pro?

Die Xiaomi 13 Modelle setzen wieder wie die Vorgänger auf Nano-Simkarten und das ist mittlerweile bei den meisten Modellen im Premium-Bereich Standard. Dazu gibt es Dual Sim, so dass man auch zwei Tarife bzw. Flatrates parallel im Handy nutzen kann (allerdings nicht gleichzeitig).

Neu ist dagegen, dass die Xiaomi 13 auch komplett eSIM unterstützen. Bisher hatte sich Xiaomi da eher zurück gehalten, aber mit der 13er Serie bekommen alle Modelle auch eSIM. Allerdings ist nur eine Single eSIM verbaut. Es gibt also maximal einen eSIM Tarif, wer eine weitere Flat einsetzen möchte, braucht auf jeden Fall eine Plastik Sim Karte (im Nano Sim Format).

Nano Sim werden mittlerweile von allen Anbietern in Deutschland angeboten, daher sollte dies kein Problem sein.

Xiaomi 13 Sim und eSIM

Gibt es 5G bei Xiaomi 13 und 13 pro?

Sowohl Xiaomi 13 als auch Xioami 13 pro haben das Snapdragon® X70 5G Modem verbaut und haben damit Zugriff auf alle 5G Netzbereiche. Man kann mit der Xiaomi 13 Serie daher alle 5G Handyverträge und Tarife in Deutschland ohne Probleme nutzen.

Dabei werden folgende Bänder von der internationalen Version unterstützt:

5G: Supports NSA + SA

Bands: 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66

4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48

3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

Man kann daher alle 5G Angebote in Deutschland ohne Probleme nutzen und hat sowohl im Telekom Netz als auch bei Vodafone und O2 volle 5G Unterstützung. Allerdings haben natürlich weiterhin nicht alle Handy Flat in Deutschland 5G Zugang. Viele Discount-Angebote müssen weiter auf diese Technik verzichten und dann nützt auch ein 5G Smartphone wie die Xiaomi 13 Serie wenig, denn man hat aufgrund der Einschränkungen beim Tarif keinen Zugriff auf 5G. Stattdessen wird dann in diesem Fall das LTE/4G Netz genutzt das natürlich auch vom Xiaomi 13 unterstützt wird.

Neben dem Tarif ist für die 5G Nutzung natürlich auch ein passendes 5G Netz notwendig. In den letzten Monaten haben die drei großen Netzbetreiber dabei deutlich zugelegt und vor allem die Telekom erreicht mittlerweile eine fast flächendeckenden Ausbau mit der neuen 5G Technik. Im D1 Netz der Telekom bekommt man derzeit also mit einer sehr hohen Chance tatsächlich bereits 5G, wenn man einen entsprechenden Tarif gebucht hat. Vodafone und O2 werden aber sicher zeitnah auch weiter ausbauen und höhere Versorgungsgrade mit der neuen Technik erreichen.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Weitere Artikel rund um das Xiaomi 13