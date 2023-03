AR/VR Headset Markt bricht 2022 deutlich ein – Das Marktumfeld im Bereich der Verbraucherelektronik hat sich deutlich eingetrübt. In 2022 sanken sowohl die Verkaufszahlen bei den Smartphones und auch Wearbles verkauften sich nicht mehr so gut. Bei den Headsets gehen die Zahlen aber sogar noch weiter nach unten. Der Absatz sinkt um fast 21 Prozent in 2022 im Vergleich zum Vorjahr und das ist dann doch ein recht schwerer Schlag für die aufstrebende Branche.

Die Analysten von IDC schreiben dazu im Original:

Das Pendel für AR/VR-Headsets schlug im Laufe des Jahres 2022 in die andere Richtung aus, als die weltweiten Auslieferungen im Jahresvergleich um 20,9 % auf 8,8 Millionen Einheiten zurückgingen, so neue Daten des Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker der International Data Corporation (IDC). . Der Rückgang war jedoch angesichts der begrenzten Anzahl von Anbietern auf dem Markt, eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds und einer mangelnden Massenmarktakzeptanz bei den Verbrauchern nicht völlig unerwartet. … Trotz des Abschwungs wurde der Gesamtmarkt von Meta mit einem Anteil von fast 80 % angeführt. Auf dem zweiten Platz lag ByteDance (Pico) mit einem Anteil von 10 %, da das Unternehmen sein Produktportfolio weiter ausbaute und sich auf Märkte konzentrierte, in denen Meta besonders abwesend war, oder auf eine weniger bekannte Marke. Die restlichen Top-5-Plätze wurden von DPVR, HTC und iQIYI gehalten. Ein weiteres bemerkenswertes Unternehmen war Nreal, das den sechsten Platz unter den AR/VR-Headsets einnahm, aber mit der Auslieferung von fast 100.000 Einheiten im Laufe des Jahres 2022 den Spitzenplatz auf dem AR-Markt innehatte.

Meta selbst hat bisher noch nicht direkt auf die Zahlen reagiert, man kann aber davon ausgehen, dass das Unternehmen überlegen wird, wie man in 2023 mit eventuell weiter niedrigen Verkaufszahlen umgeht. Apple hat das eigene Headset bisher noch nicht gestartet und ist daher auch nicht von diesem Drop betroffen.