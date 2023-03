Realme 11 pro bekommt internationale Zertifizierungen – Die neuste Generation der Realme Smartphones scheint in den Startlöchern zu sein, denn das Relame 11 Pro 5G hat die Zertifizierung bei der Bluetooth SIG bekommen. Die Modellnummer lautet dabei RMX3771. Die Listung spricht dafür dass Realme die neuen Smartphones zeitnah auf den Markt bringt wird und aktuell werden sowohl das Realme 11 als auch das Realme 11 pro erwartet. Ein Realme 11 pro+ scheint es dagegen bisher nicht zu geben.

Die meisten Experten gehen dabei auch wieder von einem internationalen Start aus, so dass man das Realme 11 pro wohl auch in absehbarer Zeit in Deutschland bekommen kann.

Preislich gesehen werden sich die neuen Modelle wohl wieder im gleichen Bereich wie die Vorgänger bewegen. Das spricht für Preise von 300 bis 350 Euro für die neuen Modelle und damit Smartphone im Bereich der Mittelklasse. Leider gibt es aber bisher kaum Hinweise, was genau das Unternehmen bei Design und den weiteren Features für die Modelle plant.

Die erwarteten technischen Daten des Realme 11 pro:

6.8″ 120Hz Curved Amoled

Kamera: 50MP (IMX890)+OIS +8+2

32MP Frontkamera

5000mAh+80W/120W

Snapdragon 7Gen2

Kein Kopfhörer Anschluss

BILD: Realme GT