Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra – Rufnummer unterdrücken – so geht es – Die Galaxy S23 Smartphones sind wie die meisten aktuellen Smartphones vor allem als Zugang zum mobilen Internet gedacht und Gespräche und SMS sind bei vielen Verbrauchern mittlerweile in den Hitnergrund gerückt. Stattdessen ersetzen Dienste wie WhatsApp und Co. die Kommunikationsformen. Dennoch unterstützen natürlich auch die Samsung Galaxy S23 Smartphones weiter alle Funktionen, die man von den Vorgängern kennt und das bedeutet, man kann auch bei diesen Modellen die Rufnummern deaktivieren und so anonym anrufen. Auf diese Weise kann der Angerufen nicht sehen, wer am anderen Ende ist und bekommt nur “private Rufnummer” angezeigt.

Wie das bei den Modelle der Galaxy S23 Serie geht und was man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Artikel kurz zusammengefasst.

Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra – Rufnummer unterdrücken – so geht es

Handys die mit Android laufen, haben meist in den Einstellungen irgendwo die Option, dass die eigene Rufnummer bei Anrufen nicht übertragen wird. Wo sich die Option befindet ist allerdings abhängig von der Android-Version, welche auf dem Handy installiert ist. Meist ähneln sich aber die Menüpunkte, worunter man die eigene Handynummer verbergen kann. Deshalb einmal eine allgemeine Anleitung zur Orientierung:

Das Menü des Smartphones öffnen. Die Einstellungen des Smartphones aufrufen. Auf „Anrufeinstellungen“ oder „weitere Einstellungen“ oder ähnlich klicken. Dort „Sonstige Anrufeinstellungen“ und „zusätzliche Einstellungen“ wählen. Dort „Eigene Rufnummer anzeigen“ oder „Anrufer-ID“ oder Ähnliches wählen. Den Punkt „Rufnummer unterdrücken“ wählen.



Diese Einstellung kann so auch wieder rückgängig gemacht werden. Zudem steht oft noch zur Auswahl, ob die Nummer nur einmalig beim nächsten Anruf unterdrückt werden soll oder eben dauerhaft. Das ist aber vom Handy abhängig.

HINWEIS Die Rufnummer wird nur beim Angerufenen nicht angezeigt. Die Mobilfunk-Betreiber sehen die Nummern und daher können auch Behörden auf die Rufnummer im Klartext zurückgreifen. Man kann sich daher damit nicht vor einer eventuellen Strafverfolgung schützen – auch anonyme Sim Karten sind dafür nicht mehr geeignet.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

