Samsung Galaxy A54: zum ersten Mal eSIM für die Samsung Mittelklasse – Die Samsung Galaxy S-Modelle bieten bereits seit längerem eSIM an und man kann Handytarife und Prepaid Angebote daher auch ohne Plastik Sim nutzen und direkt auf die Smartphones laden. Nun hält diese Technik auch bei den günstigeren Modellen Einzug, denn beim Galaxy A54 verbaut Samsung zum ersten Mal die eSIM auch bei einen Smartphone der Mittelklasse. In den technischen Details ist die eSIM bereits mit aufgeführt (bei MediamarktAT zu finden). Bei Samsung selbst findet man diese Details noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass Mediamarkt die korrekten Daten verwendet.

Verbaut ist allerdings nur eine Single eSIM, so dass man jeweils nur einen Tarif per eSIM nutzen kann. Apple setzt hier beispielsweise bereits auf Dual eSIM, aber so weit ist Samsung bei den günstigeren Modellen dann doch noch nicht. Wer mehrere Tarife nutzen möchte, ist daher immer auf eine weitere Sim im normalen Format angewiesen.

Samsung Galaxy A54 mit eSIM

Bei der Technik folgt Samsung den bisher bekannten Vorgehensweise. Man kann die eSIM also automatisch einrichten lassen und unter Einstellungen > Verbindungen > SIM-Kartenverwaltung über Mobiltarif hinzufügen den Handytarif auf die eSIM laden. Die Alternative dazu ist der QR Code, den alle Anbieter für die eSIM zur Verfügung stellen. Dieser wird eingescannt und ruft dann den Download der Tarifdaten auf. Samsung schreibt selbst dazu:

Gehe zu Einstellungen > Verbindungen > SIM-Kartenverwaltung. Tippe auf + Mobiltarif hinzufügen. Tippe auf Über QR-Code hinzufügen. Scanne den QR-Code, den dir dein Netzanbieter zur Verfügung gestellt hat.

In beiden Fällen hat man danach einen aktiven Tarif auf der eSIM und kann das Samsung Galaxy A54 damit nutzen.

