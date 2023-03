Samsung Galaxy A54: Gibt es eine Speichererweiterung und kann man SD Karten nutzen? – Die Samsung Galaxy A54 Modelle kommen mit einem fest verbauten Speicher von 128 GB und das ist an sich recht viel im Vergleich zu älteren Modellen oder günstigeren Smartphones. Allerdings steigt der Datenbedarf auch immer weiter an, da die Kamera bessere Aufnahmen macht und Bilder und Videos gerne auch direkt auf den Geräten gespeichert werden. Daher kann es bei intensiver Nutzung der Galxy A54 durchaus sein, dass auch die 128 GB Speicher nicht ausreichen und Verbraucher schnell an die Grenzen kommen. Daher stellt sich dann die Frage, ob sich der Speicher der Galaxy A54 Modelle erweitern lässt und welche SD Karten man dazu nutzen kann?

Die gute Nachricht ist: die Galaxy A54 haben die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Damit unterscheiden sich sich beispielsweise von den Topmodellen, denn die Galaxy S23 bieten keine Speichererweiterung an. Beim Galaxy A54 findet sich aber direkt in den technischen Daten der Hinweis auf die Möglichkeit, Speicherkarten zu nutzen. Bis zu 1 TB microSD Speicherkarten können verwendet werden und daher kann man den Speicher der Modelle so auf über ein Terabyte erweitern. Das sollte auch bei intensiverer Nutzung ausreichend Speicher sein. Man kann natürlich auch kleinere Speicherkarte mit den Geräten nutzen – hat dann aber eben auch entsprechend weniger Speicher zur Verfügung. Man kann die Speicherkarte auch wechseln um so mehrere Terabyte Speicher nutzen zu können – aber eben nicht gleichzeitig.

Wem dieser Speicher immer noch nicht ausreicht, kann auch per Google Cloud oder Samsung Cloud Daten online auslagern und nur dann wieder herunter laden, wenn sie auch gebraucht werden. Google bietet beispielsweise bis zu 15 GB Online Speicher kostenlos an, wenn man einen Google Account nutzt. Das ist nicht unbedingt viel, aber für ein kostenloses Angebot auf jeden Fall eine gute Alternative.

