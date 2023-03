Samsung Galaxy A34: Alles zur Sim und zum Einlegen der Karte – Die Samsung Galaxy A34 können ihre Stärken vor allem dann richtig nutzen, wenn sie eine gute Datenverbindung haben und daher ist es wichtig, eine Simkarte einzulegen um die Smartphones mit dem mobilen Internet zu verbinden. In diesem Artikel wollen wir zeigen, welche Sim Karte man für die Galaxy A34 Modelle benötigt, wie man diese Handykarten einlegt und was es sonst noch an Besonderheiten bei den Galaxy A34 gibt.

TIPP Die Galaxy A34 unterstützen 5G, daher kann es sich lohnen direkt auf eine Simkarte mit 5G zu setzen. Darüber hinaus sollte man auf genug Datenvolumen achten. Wir empfehlen auf jeden Fall Flatrates mit 10 GB oder sogar 20 GB, unbegrenzte Flat lohnen sich aber nach wie vor für die wenigsten Nutzer. Die Samsung Galaxy A34 eigenen sich aber auch für Einsteiger und daher können sie problemlos auch mit einer kostenlosen Sim oder einer normalen Prepaid Sim betrieben werden.

Die Samsung Galaxy A34 bieten Dual Sim an und haben daher die Möglichkeit, zwei Simkarte mit zwei Tarifen gleichzeitig einzusetzen. Dabei wird jeweils das Nano-Simkarten Format unterstützt. Dies wird mittlerweile von allen Anbieter in Deutschland problemlos angeboten.

Es gibt leider keine echte Dual Sim, denn die Simkarten teilen sich den Slot mit der Speichererweiterung. Man kann also eine SD Karte für mehr Speicher nutzen oder aber eine zweite Sim – beides zusammen geht nicht. Es handelt sich daher beim Samsung Galaxy A34 um einen Hybrid Slot für Simkarten und SD Karte.

Unabhängig von Dual Sim kann immer nur ein Tarif gleichzeitig genutzt werden – wer also mit Sim 1 telefoniert, kann nicht gleichzeitig Sim 2 nutzen.

Das Einlegen der Sim Karte beim Samsung Galaxy A34 orientiert sich dabei am Vorgänger und ist daher ohne größere Umstellungen machbar.

Gibt es eine eSIM beim Galaxy A34?

Samsung hat die neuen Galaxy A54 mit eSIM ausgestattet. Beim Samsung Galaxy A34 hat man diesen Schritt aber nicht getan, sondern bietet die Modelle weiter nur mit einer normalen SIm Karte an. Eine eSIM ist also beim Galaxy A34 NICHT verbaut.

