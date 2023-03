Galaxy A54: Kein Ladegerät und kein Case in der Box – Die großen Hersteller rüsten mittlerweile den Lieferumfang ihrer Modelle immer weiter ab und auch Samsung folgt diesen Trend. Bei den Topmodellen verzichtet das Unternehmen inzwischen bereits seit einigen Generation auf Ladegerät und andere Zugaben (daher war es auch Galaxy S23 keine Überraschung, dass kein Charger in der S23 Box lag). Mittlerweile werden auch auch die Mittelklasse-Modelle fast immer mit eingeschränktem Zubehör ausgestattet und das betrifft neben dem neuen Galaxy A34 auch die Box des Galaxy A54.

Konkret findet man aktuell in der Box der Galaxy A54 Modelle in Deutschland:

das Samsung Galaxy A54

ein Ladekabel (USB auf USB C)

das Steckplatzwerkzeug für den Slot der Sim Karte bzw. der SD Karte

Man bekommt bei den Galaxy A54 also leider weder eine Ladegerät hinzu noch eine Anleitung in gedruckter Form und auch kein Case. Wer dies benötigt, muss sich das also immer extra besorgen und dann entstehen natürlich auch zusätzliche Kosten. Das sollte man beim Preisvergleich mit anderen Modellen, bei denen dies vielleicht mit beigelegt ist, beachten.

Die Aufladung der Galaxy A54 kann auch ohne Ladegerät an einem passenden USB Anschluss erfolgen. Man muss also nicht unbedingt einen Charger kaufen, wenn man am Rechner einen USB Anschluss hat. Die Aufladung ist dann allerdings deutlich langsamer als mit einem normalen Charger.

Weitere Links rund um das Samsung Galaxy A54

Weitere Artikel rund um Samsung