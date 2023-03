Samsung Galaxy A54 Handbuch und Anleitung in Deutsch – Die Samsung Galaxy A54 richten sich als Mittelklasse-Modelle auch an Nutzer, die nicht ganz so technisch versiert sind. Generell sind die Smartphones aber dank Android 13 und One UI 5 Benutzeroberfläche einfach zu bedienen und wer bereits mit Android gearbeitet hat (auch bei anderen Herstellern) sollte auch mit den Galaxy A54 gut zurecht kommen. Dazu hat sich auch bei Android 13 im Vergleich mit den älteren Android Versionen nicht so viel geändert.

Dennoch gibt es natürlich ab und an spezifische Fragen, die man nicht auf Anhieb beantworten kann und bei denen auch die Suchfunktionen in den Einstellungen wenig weiter hilft. Daher haben wir hier nochmal den direkten Zugang zu den Anleitungen bzw. dem Hndbuch für die Samsung Galaxy A54 hinterlegt um die Dokumente möglichst schnell finden zu können.

Samsung Galaxy A54 Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung legt leider wieder keine gedruckte Anleitung für die Galaxy A54 Modelle bei und es gibt auch kein direktes gedruckten Handbuch direkt von Samsung für die Smartphones. Das ist aber nicht nur bei den Mittelklasse Modellen so – auch die Anleitung beim Galaxy S23 gibt es nur als PDF. Allerdings hat das Unternehmen mittlerweile inzwischen eine PDF Anleitung zur Verfügung gestellt, die man kostenlos herunterladen kann. Diese ist direkt bei Samsung zu finden:

Leider ist diese Anleitung bisher nur in Englisch verfügbar. Sobald die deutsche Version vorhanden ist, werden wir dies hier ergänzen. In Deutsch gibt es aber zumindest bisher die Sicherheitshinweise für die Samsung Galaxy A54:

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

