Kritische Samsung Exynos Sicherheitslücke: diese Modelle und Hersteller sind betroffen – Die Sicherheitsexperten von Project Zero haben sich die Software hinter den Exynos Prozessoren von Samsung angeschaut und gleich eine ganze Reihe von Sicherheitslücken gefunden. Einige davon sind wirklich kritisch und erlauben es einem Angreifer, aus der Ferne Code auf den Modellen auszuführen und damit im schlechtesten Fall die Smartphones zu übernehmen.

Diese Modelle sind laut Google Project Zero betroffen:

Wie man sieht sind dabei nicht nur Samsung Modelle betroffen, sondern die Technik von Samsung wird beispielsweise auch beim Pixel 7 und dem Pixel 6 eingesetzt. Auch die Topmodelle Samsung Galaxy S22 sind betroffen, da diese in Deutschland und in Europa einen Exynos Prozessor nutzen.

Generell sollte man nach einem Update für die Firmware des eigenen Smartphones schauen und diese dann so schnell wie möglich installieren. Das Update sollte dabei dann den März Patch für die Sicherheit enthalten, dann sind diese Lücken geschlossen. Leider bieten noch nicht alle Hersteller auch Updates an. Auch mit der manuellen Suche steht dann keine neue Version zur Verfügung.

Google gibt selbst folgenden Hinweis:

Wir gehen davon aus, dass die Patch-Zeitpläne je nach Hersteller variieren werden (z. B. haben betroffene Pixel-Geräte bereits einen Fix für CVE-2023-24033 im Sicherheitsupdate vom März 2023 erhalten). In der Zwischenzeit können sich Benutzer mit betroffenen Geräten vor den in diesem Beitrag erwähnten Baseband-Remote-Code-Execution-Schwachstellen schützen, indem sie Wi-Fi-Anrufe und Voice-over-LTE (VoLTE) in ihren Geräteeinstellungen deaktivieren. Wie immer empfehlen wir Endbenutzern, ihre Geräte so schnell wie möglich zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die neuesten Builds ausführen, die sowohl offengelegte als auch nicht offengelegte Sicherheitslücken schließen.