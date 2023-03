Samsung Galaxy A54 – Prozessor macht schnell schlapp – Samsung hat in den neuen Galaxy A54 den hauseigenen Prozessor Samsung Exynos 1380 verbaut. Der Chipsatz ist dabei neu und daher gibt es noch keine Erfahrungswerte mit dem Exynos 1380. In den ersten Tests scheint sich aber zu zeigen, dass der neue SoC einige Probleme hat und mit vergleichbaren Prozessoren von anderen Herstellern nicht mithalten kann.

Im Test-Video kann man beispielsweise sehen, dass sich die Geräte unter Belastung recht schnell erwärmen bis hin zu Temperaturen nahe an den 50 Grad. Der Exynos 1380 scheint also recht viel Abwärme zu produzieren und Samsung hat es nicht geschafft, einen Kühlung einzubauen, die damit gut umgehen kann. Daher sind auch die Leistungsdaten eher enttäuschend, denn Android drosselt den Prozessor wohl recht schnell, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Von der Performance her sieht es daher so aus, als würden einigen Samsung Modelle aus dem letzten Jahr (mit Dimensity Prozessoren von Mediatek) dem aktuellen Galaxy A54 den Rang ablaufen. Das wird dem Erfolg der Galaxy A54 sicher keinen Abbruch tun, weil die Geräte meistens ohnehin von Nutzer gekauft werden, die auf Spitzenperformance weniger wert legen, aber im Vergleich mit anderen Modellen in dieser Preisklasse scheint Samsung hier nicht das beste Setup zu bieten.

