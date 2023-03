Samsung Galaxy A34: Handbuch und Anleitung in Deutsch – Samsung arbeitet beim Galaxy A34 wieder mit einer bewährten Kombination aus Android (in der Form von Android 13) und der One UI Benutzeroberfläche. Das macht eine Wechsel zu den Smartphones leicht, denn die Benutzung hat sich kaum geändert und Verbraucher, die bereits mit Android gearbeitet haben, finden an sich alle Elemente dort, wo sie auch bei anderen Android Versionen waren. Wer also bereits ein Handbuch zum Galaxy AA32 oder A33 hatte, wird die Anleitungen auch in weiten Teilen für das Galaxy A34 nutzen können. Das gilt auch für andere Modelle der A-Reihe (das Handbuch des Galaxy A54 ist beispielsweise recht identishc zum Galaxy A34).

Lange Rede, kurzer Sinn: Viele Verbraucher werden eine Anleitung zum Galaxy A53 gar nicht brauchen, weil die Modelle sehr einfach und auf die bekannte Weise zu bedienen sind. Dennoch können natürlich Probleme und Fehler auftreten, die eventuell noch nicht bekannt sind und daher kann es nicht schaden, ein passendes Handbuch für die Smartphones zur Verfügung zu haben. Dieses findet man unter anderem direkt bei Samsung und wo genau man die Anleitungen für die Galaxy A34 hinterlegt findet, haben wir hier zusammengefasst.

Samsung Galaxy A34: Handbuch und Anleitung in Deutsch

Samsung bietet leider keine gedruckte ANleitung für die Galaxy A34 an und auch in der Packung liegt keine separate Anleitung bei (das ist aber auch bei den Topmodelle so – auch das Handbuch des Galaxy S23 gibt es nur online). Wer nach einem Handbuch sucht, muss sich daher die entsprechenden Dokumente aus dem Internet herunterladen. Samsung hat die Anleitung für die Samsung Galaxy A34 in Deutsch mittlerweile veröffentlicht. Der Download ist hier kostenfrei möglich (auch für die Sicherheitshinweise):

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel rund um Samsung